PSG-Bayern : une mission à terminer

Le PSG a l’occasion de composter son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions, lors de la réception du Bayern Munich mardi soir.

Mais pour y parvenir, il faudra d’abord confirmer l’exploit effectué au match aller. Vainqueur 3-2 sur la pelouse de l’Allianz Arena à la surprise générale, les hommes de Mauricio Pochettino devront rendre une copie toute aussi incroyable au Parc des princes pour sortir le champion en titre.

Contre un Bayern encore une fois affaibli (Robert Lewandowski, Corentin Tolisso, Douglas Costa et Niklas Süle blessés, Marc Roca et Serge Gnabry Covid-positifs), le PSG espère se montrer tout aussi réaliste que lors de la manche aller. Pour cela, il s’appuiera évidemment sur trois hommes : la muraille Keylor Navas dans les buts et le duo Kylian Mbappé (un doublé)-Neymar (deux passes décisives).

Une qualification permettrait de retrouver le dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, la troisième de l’histoire pour Paris.

Mais en plus de la réussite parisienne du quart de finale aller, les Parisiens espèrent aussi voir le Bayern Munich connaître autant de «malchance» avec ses 31 tirs à domicile (contre 6 à Paris). Samedi contre l’Union Berlin (1-1), les Bavarois, qui affichaient une équipe B, n’ont pas rectifié le tir et ont enchaîné un deuxième match sans victoire. La dernière fois que cela leur était arrivé, c’était en février avant un déplacement en huitième de finale retour de Ligue des champions sur la pelouse de la Lazio Rome, remporté 1-4. Mais en face, il s’agit de Paris. Une équipe taillée pour remporter la C1.

La sérénité parisienne

«A l'aller nous avons été la meilleure équipe, même si le résultat ne le reflète pas, malheureusement, a toutefois confié Joshua Kimmich dans une interview publiée lundi par le Bayern Munich. Tout va dépendre beaucoup de notre état d'esprit, mais aussi de notre efficacité (…). A l'aller nous avons fait preuve d'un bon état d'esprit, mais nous n'avons pas été assez efficaces. Cette fois il nous faut les deux.»

L’état d’esprit sera en tout cas bien là dans les rangs des Parisiens qui ont fait de cette Ligue des champions, une affaire personnelle. La défaite contre ce même Bayern en finale en août dernier a marqué les esprits et les coéquipiers de Neymar semblent s’être fait la promesse d’aller au bout. Il suffit d’ailleurs de voir son dernier post Instagram.

En tout cas, la sérénité est présente notamment chez Presnel Kimpembé. «On est tous très bien, on est calme, on prépare le match sereinement, a confié le défenseur. Il y a un peu d'excitation, mais on sait rester calme et sérieux pour préparer ce match. On vient sur le terrain pour gagner. On a fait le job au match aller, on espère que tout va bien se passer. On va jouer avec nos armes en respectant cette équipe du Bayern Munich. Je n'y pense pas forcément comme à un exploit, mais c'est sûr qu'éliminer le Bayern serait quelque chose de grand.» Il n’y a plus qu’à.