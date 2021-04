Ligue des champions : le PSG contre Manchester City en demi-finales

Ce sera Manchester City pour le PSG. Vainqueurs à Dortmund (1-2) mercredi, les Citizens retrouveront Paris en demi-finales de la Ligue des champions.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé et Neymar connaissent donc leurs adversaires. Après avoir éliminé le FC Barcelone en huitièmes de finale et le Bayern Munich en quarts, c'est un nouveau «gros» d'Europe qui les attend avec les Citizens de Pep Guardiola. Mais à la différence des deux précédents monstres, le club anglais n'a jamais remporté la C1 et a toujours flanché en quarts ou en demies.

D'ailleurs, cela a failli être le cas encore une fois cette saison contre le Borussia Dortmund. Vainqueur à l'aller, à domicile (2-1), les coéquipiers de Riyad Mahrez se sont faits peur en Allemagne au retour ce mercredi soir. Après avoir encaissé l'ouverture du score par Jude Bellingham (15e), ils ont dû attendre la seconde période et un penalty transformé par l'Algérien (54e) avant que le jeune talentueux Phil Foden ne leur donne l'avantage (75e) et assure la qualification.

Mais cette fois, City va donc retrouver les demi-finales (après 2016) avec l'espoir de rallier la finale qui aura lieu à Istanbul. Sauf qu'en face, il y aura le PSG de Mauricio Pochettino qui est complètement lancé. Et après s'être vengé des Catalans, qui les ont souvent éliminé par le passe, et des Bavarois (finale perdue en 2020), les Parisiens comptent bien poursuivre leur sans faute et battre Manchester qui les avait éliminé en 2016 lorsque Laurent Blanc était en poste.

Dans l'autre demi-finale, le Real Madrid affrontera Chelsea. Deux anciens bourreaux du PSG en Ligue des champions. Et si, tout était écrit pour Paris…