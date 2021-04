PSG : Neymar jusqu'en 2027 ?

La prolongation de Neymar au PSG est toute proche d’être officielle. Et selon L’Equipe, le bail pourrait être plus étendu que prévu.

Mardi soir après la qualification du club de la capitale pour les demi-finales de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1), la star brésilienne avait répondu à une question sur son avenir. Et il avait été cash.

«Ma prolongation au PSG n'est plus un sujet, avait lancé Neymar. Évidemment que je me sens très à l'aise ici et comme à la maison au PSG. Je me sens plus heureux que je ne l'étais auparavant.»

Et alors que son contrat doit prendre fin en 2022, il était question d’un nouveau bail jusqu’en 2024 au moins, ces dernières semaines. Mais selon les indiscrétions de L’Equipe, le nouveau bail de Neymar devrait s’étendre jusqu’en 2027.

Une bonne nouvelle pour le PSG qui rêve de conserver sa star le plus longtemps possible. En coulisses, Nasser Al-Khelaïfi s’activerait depuis plusieurs mois pour lui faire signer ce contrat et officialiser avant la demi-finale de C1 fin avril.