McGregor-Poirier 3 : l'UFC maintient le combat

L’UFC a confirmé mercredi la tenue du combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier, le 10 juillet prochain.

Lundi, la star du MMA, énervée après des accusations de l’Américain après un échange concernant un don pour une fondation, avait décidé d’annuler de lui-même ce troisième affrontement entre les deux hommes, qui comptent une victoire chacun.

Conor McGregor avait été battu en janvier dernier pour son retour dans les octogones de l’UFC. Dustin Poirier avait lui perdu le premier combat en 2014.

Let’s settle it in the Octagon… #UFC264: @DustinPoirier vs @TheNotoriousMMA 3





