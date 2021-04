Exclusif. Neymar : «Je me vois bien devenir joueur de poker professionnel après ma carrière»

Neymar a joué carte sur table. Au lendemain de la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions, le Brésilien s’est confié, dans un entretien exclusif pour CNews, sur sa deuxième passion : le poker. Et aussi habile sur un terrain qu’autour d’une table, le prodige de Santos, ambassadeur culturel pour PokerStars, s’imagine devenir joueur professionnel quand il raccrochera les crampons.

D’où vient votre passion pour le poker et quand avez-vous commencé à jouer ?

J’ai commencé à jouer au poker lors de la Coupe du monde 2014 (au Brésil). Pendant la compétition, beaucoup de joueurs jouaient et j’ai fini par apprendre à jouer avec eux. Je regardais de l’extérieur et puis je me suis intéressé au jeu. J’ai trouvé cela cool, la façon dont ils jouaient. Et j’ai fini par tomber amoureux du poker au fil des ans.

Quel type de joueur êtes-vous ? Offensif comme sur le terrain ou plutôt défensif ?

Je suis offensif comme sur le terrain. Je jouais déjà de cette façon, puis j’ai eu quelques conseils de certains amis. (André) Akkari (joueur professionnel brésilien) était l’un d’entre eux. Il m’a beaucoup aidé dans l’évolution de mon jeu et il m’a appris beaucoup de choses. Et au fil du temps, j’ai appris encore plus à être un joueur agressif.

Quel est votre main préférée ? Paire de 10 comme votre numéro ?

J’aime beaucoup la paire de 10. Mais ma main préférée est Valet-5 (Jack-5), Jackson’s five ! Je ne joue pas beaucoup avec mais c’est une main que j’aime bien.

Quelles similitudes voyez-vous entre le foot et le poker ?

Parmi les similitudes entre le poker et le football, je pense que la concentration est l’une d’entre elles. La façon dont vous lisez votre adversaire et le jeu est aussi très importante. Je pense que l’une des choses les plus importantes dans le football, et que je fais sur le terrain, est de lire le jeu, lire votre adversaire, et voir où vous pouvez attaquer, où vous pouvez vous déplacer pour créer une chance pour votre équipe. Et au poker, c’est la même chose, vous devez lire le jeu, lire vos adversaires et connaître le bon moment pour attaquer votre adversaire.

A Barcelone, on a souvent pu vous voir jouer avec Gerard Piqué, jouez-vous aussi avec des coéquipiers du PSG ?

A Barcelone, nous avons toujours joué ensemble, Piqué et moi. Ici, au PSG, nous jouons aussi très souvent. Nous jouions beaucoup quand nous étions au Portugal ensemble (pour le Final 8 de la Ligue des champions). Nous nous réunissons parfois chez moi, ou chez (Keylor) Navas ou chez (Leandro) Paredes. C’est aussi une façon d’unir le groupe, de passer plus de temps ensemble. Et aussi de jouer, d’apprendre le jeu, d’apprendre qui est celui qui ment le plus. Mais quand on joue, c’est vraiment cool.

Votre ami André Akkari a déclaré que vous vouliez devenir joueur de poker professionnel après votre carrière de footballeur. C’est vrai ?

C’est vrai, c’est vrai. C’est l’une des choses que j’aime le plus faire. Je me sens très à l’aise et je pense qu’après avoir joué au football, je serai capable de faire des tournois, de voyager pour jouer des tournois auxquels j’ai toujours voulu participer et que je n’ai pas pu faire à cause de mon agenda et ma carrière. Donc quand j’aurais terminé ma carrière de footballeur, c’est une des choses que je vais faire, voyager pour jouer ce type de tournoi. J’ai déjà dit à Akkari que nous allons voyager ensemble, j’ai aussi parlé avec un autre de nos amis et c’est une des choses que je me vois bien faire parce que ça fait longtemps que je joue, je joue presque tous les jours et j’essaie d’apprendre de plus en plus. Je demande beaucoup de conseils à Akkari, et d’autres amis qui sont aussi des professionnels du poker pour pouvoir améliorer mon jeu. Et je suis sûr que dans quelques années, quand j’aurai terminé ma carrière, je serai un peu meilleur, je saurai comment profiter du jeu lui-même et m’amuser, ce qui est la chose la plus importante.

Quels sont vos points forts et points faibles à une table ?

Pour mes adversaires, je pense qu’il est difficile de lire la main que j’ai. Je suis quelqu’un qui varie beaucoup et j’essaie, selon la position dans laquelle je me trouve, de diversifier mes mains pour ne pas être lu facilement. Une de mes faiblesses est que je suis très curieux et que je joue beaucoup de mains aussi. Je dois apprendre à me contrôler davantage.

Justement, quelle partie de votre jeu devez-vous encore travailler ?

Je pense que je dois mieux choisir les mains que je joue et arrêter d’être curieux aussi !

Prenez-vous le poker comme un divertissement ou quelque chose de sérieux ?

A chaque fois que je suis à une table de poker, je joue toujours sérieusement, je veux toujours gagner. Peu importe où je suis, que ce soit avec des amis à la maison ou dans un tournoi en live ou sur internet. Dans tous les cas, je veux gagner.

Que vous a apporté le poker sur le plan social ?

C’est bien de pouvoir rencontrer beaucoup de gens. Le poker m’a permis de rencontrer beaucoup d’amis que j’ai toujours aujourd’hui. Donc je suis très reconnaissant pour cela, car j’ai appris beaucoup de choses grâce à eux. Akkari est l’un d’eux. Je regardais des vidéos de lui sur internet et aujourd’hui, nous sommes très proches.

Préférez-vous jouer en live ou en ligne ?

Je préfère jouer en live. Il n’y a rien de tel. La sensation est différente. Quand tu as une bonne main, que ton adversaire mise et que ton cœur s’emballe ou le sentiment quand tu bluffes. Je ne sais pas ce qui est pire entre tirer un penalty en finale d’une compétition ou bluffer une main avec un pot énorme.

Quel serait votre plus grand rêve au poker ?

A part gagner un tournoi très important, ce serait d’avoir mes amis Akkara et Rafa Moraes (joueur professionnel), dont je suis fan, à une table finale avec moi et de les battre !

Pourquoi avez-vous appelé votre chien «Poker» ?

Parce que le poker est l’une des choses que j’aime faire le plus et quand j’ai eu mon premier chien, j’ai choisi de l’appeler comme ça.

Quel est votre rôle en tant qu’ambassadeur culturel de PokerStars ?

Je suis heureux d’être l’ambassadeur culturel de PokerStars de pouvoir être de plus en plus impliqué dans les projets (Il va collaborer à une série de projets créatifs inspirés par le monde de la culture : de l'art et du design à la musique en apportant ses passions et ses centres d'intérêts sur les divers projets, ndlr) et de pouvoir aider PokerStars avec un jeu que j’aime. C’est une marque dont j’ai toujours été un grand fan. Et aujourd’hui avoir la possibilité d’être associé et faire partie de cette famille est un grand honneur. (Pour sa première mission en tant qu'ambassadeur culturel, Neymar a créé une série de playlists en partenariat avec PokerStars, à écouter ici)

Quels conseils donneriez-vous à un joueur qui souhaite se lancer dans le poker ?

Avoir de la patience car vous prendrez beaucoup de mauvais coups. Le poker est un très bon jeu avec beaucoup d’adrénaline, mais il faut avoir une grande patience. Si ce n’est pas le cas, vous ne pouvez pas jouer.