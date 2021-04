F1 : Le Grand Prix de Miami ajouté au calendrier à partir de la saison prochaine

La Formule 1 comptera une nouvelle course à partir de la saison prochaine. Le Grand Prix de Miami a été ajouté, ce dimanche, au calendrier du championnat du monde à compter de 2022 et pour dix ans.

Deux courses auront désormais lieu aux Etats-Unis, qui accueillent déjà un Grand Prix à Austin (Texas). Si la date de la course n’est pas encore connue, elle devrait se dérouler à Miami Gardens, située à une trentaine de kilomètres au nord de Miami, sur un circuit de 5,41 km qui doit être construit autour du Hard Rock Stadium, antre de l’équipe de football américain des Miami Dolphins, dont le PDG Tom Garfinkel est le promoteur local du Grand Prix de F1.

Un Grand Prix de F1 à Miami en 2022 ! C’est officiel. Voici le circuit, tracé autour du stade des Miami Dolphins. pic.twitter.com/2VH2DCcQWS — Laurent Dupin (@LaurentDupin_f1) April 18, 2021

«La Formule 1 et le promoteur du Grand Prix travailleront en étroite collaboration avec la communauté locale afin de garantir une allocation de billets à prix réduit pour les résidents de Miami Gardens», a indiqué la F1 dans un communiqué, alors que le projet s’était jusque-là heurté à l’opposition des riverains.

Miami sera la 11e destination à accueillir la catégorie reine du sport automobile aux Etats-Unis après Riverside, Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis et Austin et viendra enrichir un calendrier déjà record cette saison avec 23 courses au programme avec le retour des Pays-Bas (septembre) et l’arrivée de l’Arabie saoudite (en décembre).