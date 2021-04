Superligue européenne : les joueurs seront «bannis» de la Coupe du monde, confirme l’UEFA

L’UEFA a affiché sa fermeté. Quelques heures après l’annonce du projet d’une Superligue, mené par douze grands clubs du Vieux Continent, l’instance européenne s’est voulue intransigeante et même menaçante, ce lundi, en confirmant que les joueurs de ces clubs ne pourront participer aux compétitions internationales comme la Coupe du monde.

La réaction d’Aleksander Ceferin ne s’est pas fait attendre. Très remonté par le lancement de ce projet, qu’il a qualifié de «crachat au visage de tous les amoureux du football», le président de l’UEFA est déterminé à mettre des bâtons dans les roues aux clubs concernés pour mettre à mal cette compétition privée. Et il est prêt à employer tous les moyens.

Dans la foulée de l’adoption de la réforme de la Ligue des champions, qui passera de 32 à 36 équipes et qui entrera en vigueur à partir de la saison 2024-2025, Ceferin a assuré que les clubs et les joueurs concernés seraient exclus des compétitions nationales et internationales comme l’Euro et la Coupe du monde.

«Les joueurs qui joueront dans la Super Ligue seront bannis de jouer la Coupe du monde et l’Euro, ils ne seront pas autorisés à jouer pour leurs équipes nationales», a-t-il martelé. «Nous travaillons toujours avec notre service juridique mais nous prendrons toutes les sanctions que nous pourrons», a-t-il ajouté.

Et il a affirmé bénéficier du soutien du président de la Fifa Gianni Infantino. «J’ai parlé avec lui. Il nous soutient pleinement. Il va condamner fermement ce projet, je l’espère demain (mardi) au congrès», a-t-il confié, avant de renchérir. «Le président de la Fifa va devoir faire une déclaration car il est le président de l’organe qui régit le football mondial».

Cette décision devrait toutefois entraînée une bataille juridique pour savoir si elle est conforme au droit européen de la concurrence. D’autant que de son côté, les promoteurs de la Superligue s’estiment être dans leur bon droit. Dans un courrier adressé à la Fifa et l’UEFA, et obtenu par l’AFP, ils ont annoncé avoir lancé préventivement «une procédure devant les juridictions compétentes pour assurer l’instauration et le fonctionnement sans accroc de la compétition». La passe d’armes entre les deux camps ne fait que commencer.