Tottenham : José Mourinho remercié par les Spurs

José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Tottenham. Avec une seule victoire lors des six derniers matchs, toutes compétitions confondues, l’entraîneur portugais a été remercié, ce lundi, par les dirigeants du club londonien.

José Mourinho sera resté moins de 18 mois sur le banc des Spurs. «The Special One» avait été nommé en novembre 2019 pour remplacer Mauricio Pochettino, licencié quelques mois après avoir atteint la finale de la Ligue des champions. Mourinho paie une deuxième partie de saison décevante malgré la qualification pour la finale de la League Cup, dimanche, face à Manchester City.

«José et son staff ont traversé avec nous l’une des périodes les plus difficiles pour le club. José est un grand professionnel qui a montré beaucoup de résilience durant la pandémie. J’ai apprécié travailler avec lui et je regrette que les choses n’ont pas fonctionné comme nous l’imaginions», a indiqué le président Daniel Levy dans un communiqué.

En tête de la Premier League à mi-décembre, les Spurs, qui avaient terminé à la 6e place la saison dernière, pointent seulement au 7e rang avec cinq points de retard sur les places qualificatives pour la Ligue des champions avec six matchs encore à jouer. Ils ont aussi été éliminés dès les 8es de finale de la Ligue Europa par le Dinamo Zagreb.

Mais les résultats ne sont pas la seule cause de son renvoi. Son jeu jugé beaucoup trop frileux a régulièrement été pointé du doigt et la relation avec ses joueurs se serait également dégradée ces dernières semaines. Ryan Mason (29 ans), ancien joueur des Spurs et actuel entraîneur des jeunes de Tottenham, va assurer l’intérim jusqu’à nouvel ordre et aura la charge de redresser la barre dès mercredi avec un match en retard capitale dans la course à l'Europe contre Southampton avant la finale de la Coupe de la Ligue anglaise quatre jours plus tard à Wembley.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2021

Le passage de José Mourinho à Tottenham est, pour l’heure, son plus grand échec comme entraîneur. S’il n’en est pas à son premier licenciement, c’est la première fois, depuis ses débuts à Porto, qu’il quitte un club sans avoir glané le moindre titre.