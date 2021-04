Manchester City : Kevin de Bruyne, touché aux ligaments de la cheville, absent face au PSG ?

Manchester City s’inquiète pour Kevin de Bruyne. Touché à la cheville droite, samedi, en demi-finale de la Coupe d’Angleterre contre Chelsea, l’international belge est incertain pour affronter le PSG, dans dix jours, en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Le milieu de terrain offensif a été contraint de céder sa place au début de la seconde période. Après un duel avec N’Golo Kanté, il est mal retombé sur sa cheville et a dû sortir grimaçant de douleur.

S’il doit passer des examens pour déterminer la nature de sa blessure et connaître la durée d’une éventuelle indisponibilité, Pep Guardiola ne s’est pas montré rassurant pour son maître à jouer à l’issue de la rencontre perdue face aux Blues.

«Il ressent une douleur. Il fera un examen demain mais les médecins me disent que ça n’a pas l’air bon», a indiqué l’entraîneur des Citizens. Selon les informations du média belge HLN, Kevin de Bruyne aurait déjà passé des premiers examens qui auraient révélé que les ligaments ont été touchés, rendant encore plus hypothétique sa présence pour défier le champion de France.

C’est une course contre-la-montre qui vient de s’engager, alors que Manchester City doit affronter le PSG en demi-finale aller, le 28 avril au Parc des Princes, avant de retrouver le club de la capital six jours plus tard à l’Etihad Stadium pour le match retour.