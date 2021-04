Superligue européenne : l'Inter Milan et l'Atlético Madrid se retirent à leur tour

Et deux de plus. L'Inter Milan et l'Atlético Madrid ont annoncé presque simultanément mercredi leur retrait du projet controversé de Superligue européenne. Ils ont emboîté le pas des six clubs anglais participants, qui se sont tous désistés mardi.

Dans un communiqué, l'Inter Milan n'a pas précisé les raisons de sa décision. Le club italien s'est contenté d'expliquer qu'il était toujours en accord avec les motivations qui ont conduit à la création de cette Superligue. «L'Inter estime que le football, comme tout secteur d'activité, devrait avoir intérêt à améliorer constamment ses compétitions, pour continuer à intéresser les fans de tous âges à travers le monde, dans un cadre de viabilité financière.»

| COMUNICATO





Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano https://t.co/F6wncPBoH7#FCIM — Inter (@Inter) April 21, 2021

De son côté, l'Atlético Madrid a été plus explicite, justifiant son retrait par «des circonstances qui n'existent plus aujourd'hui», comprendre sans doute le renoncement mardi de Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham et Chelsea. Le club espagnol indique également avoir pris en compte l'avis des fans. «L'équipe première et son entraîneur se sont montrés satisfaits de la décision du club, sachant que les mérites sportifs doivent prévaloir sur tout autre critère», a ajouté le club dans son communiqué publié à la mi-journée.

Comunicado oficialhttps://t.co/mCSfbRXar4 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 21, 2021

Avec le retrait de huit clubs initiateurs du projet, ne restent désormais dans la Superligue que quatre équipes : le Real Madrid, le FC Barcelone, l'AC Milan et la Juventus Turin. Mais le patron du club turinois, Andrea Agnelli, s'était rendu à l'évidence avant même la décision de l'Inter Milan et de l'Atlético Madrid mercredi midi. Sans les clubs anglais, la Superligue ne peut pas exister, a fait savoir son entourage à l'AFP mercredi matin. C'est donc déjà le clap de fin d'un projet qui aura fait trembler le football européen pendant 48 heures.