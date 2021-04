Transferts : Le Real Madrid ferme la porte à Mbappé et obligé de «vendre Benzema» ?

Le Real Madrid et Florentino Pérez sont au centre des débats cette semaine. A l’initiative du projet de Superligue, mis en «stand-by», le président madrilène a été longuement interrogé sur l’échec de la création de cette compétition, mais aussi sur la venue de Kylian Mbappé la saison prochaine. Et le dirigeant espagnol s’est montré pessimiste.

A un mois de la fin de la saison, l’attaquant du PSG n’a toujours pas pris sa décision sur son avenir. Prolongera-t-il avec le club de la capitale ou tentera-t-il une nouvelle aventure ? Le mystère demeure. Et alors qu’un départ au Real Madrid est l’une des destinations les plus probables en cas de départ cet été, un transfert vers le champion d’Espagne apparaît hypothétique en raison de la crise sanitaire et de la situation économique du Real, qui aurait perdu 400 millions d’euros en deux saisons.

«La venue de Mbappé ou Haaland n’existera pas, c’est impossible sans la SuperLigue. Dans une situation comme celle de la pandémie, ça n’existera pas, ni pour le Real Madrid, mais ni pour personne d’autre non plus. C’est la vérité», a confié Florentino Pérez à la radio espagnole Cadena Ser.

Avant d’aller plus loin : «Nous avons beaucoup de jeunes joueurs et d’autres qui vont revenir. Cette politique de recrutement donne de bons résultats. Si Mbappé ne vient pas cette année, personne ne va se tirer une balle. Les socios savent ce que je fais et comment je travaille. Si des choses n’arrivent pas, c’est parce que ça n’a pas pu se faire», a-t-il ajouté.

Et le Real Madrid pourrait se montrer patient une saison de plus en recrutant gratuitement Kylian Mbappé, dont le contrat s’achève à Paris en juin 2022, s'il décide de ne pas prolonger. Une aubaine pour le club ibérique à la peine sur le plan financier. Au point qu’il pourrait se séparer de certains joueurs majeurs. A commencer par Karim Benzema, auteur de 27 buts toutes compétitions confondues cette saison avec les Merengue.

«Nous essayons de terminer la saison mais économiquement, c’est difficile, a indiqué Florentino Pérez. Peut-être que nous allons devoir vendre Karim Benzema. Je ne sais pas… Je donne juste un exemple.» Ces déclarations n’ont sûrement pas échappé aux supporters lyonnais qui rêvent d’un retour de Benzema à l’OL. Un rêve prêt à devenir réalité dès cet été ?