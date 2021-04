F1 : qu'est-ce que la «course sprint» adoptée pour trois Grand Prix cette saison ?

La Formule 1 a validé lundi un nouveau format de «course sprint qualificative» qui aura lieu le samedi lors de trois Grands Prix dès cette saison. Explications.

«Je suis ravi que toutes les écuries aient soutenu ce plan, et cela témoigne de nos efforts communs pour offrir des nouveautés à nos fans tout en veillant à respecter l'héritage et la méritocratie de notre sport», s’est réjoui le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali.

Concrètement, comme l’explique la F1, le vendredi après-midi, «il y aura une séance de qualifications après la première séance d'essais libres (d'une heure, le matin) qui déterminera la grille de départ pour les qualifications sprint du samedi (après-midi).»

