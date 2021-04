JO de Tokyo : les sportifs seront testés tous les jours

La totalité des sportifs présents aux JO de Tokyo 2020 cet été seront testés quotidiennement, ont annoncé ce mercredi les organisateurs.

Alors qu’initialement, il était prévu de tester les participants tous les quatre jours, Thomas Bach, patron du CIO, a dévoilé les nouvelles mesures strictes pour le bon déroulement de la compétition prévue du 23 juillet au 8 août.

Pour tenter d’apaiser les inquiétudes de la population japonaise, largement en faveur d'un nouveau report ou d'une annulation, le Comité International Olympique a en effet publié des «manuels» énumérant de strictes mesures antivirus, dont une nouvelle version devait être présentée plus tard dans la journée.

Ces manuels sont «un signe de solidarité et de respect de la part de la communauté olympique envers nos hôtes japonais», a jugé mercredi Bach.

Autre sujet évoqué, la présence de supporters locaux. Le public venant de l'étranger est d'ores et déjà interdit à cause de la pandémie. Actuellement, Tokyo et trois autres départements japonais sont depuis dimanche placés sous un troisième état d'urgence face à l'augmentation des cas de Covid-19, qui impose que les manifestations sportives se déroulent à huis clos.

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont donc repoussé à juin leur décision sur la présence ou non de spectateurs locaux.