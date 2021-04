OM : vente, entraîneurs français, Ligue 1 à 18… Pablo Longoria fait le point

Pablo Longoria a fait un long point sur la situation de l’OM ce mercredi, et est notamment revenu sur la question autour de la vente du club.

Le président de l’Olympique de Marseille, qui a remplacé Jacques-Henri Eyraud en janvier dernier, avait confié son envie de se présenter régulièrement devant la presse pour répondre aux interrogations et évoquer l’actualité du club. Et évidemment, ce mercredi, la grande question concernait une nouvelle fois la possible vente du club phocéen.

La vente de l’OM

«C'est un sujet qui me surprend toujours. En janvier, notre propriétaire a répété que le club n'était pas en vente. Il l'a redit aux supporters. Dans mes conversations individuelles, on parle du futur. (…) Il y a beaucoup d'intérêts de gens qui veulent nous déstabiliser. Ce sont des questions intéressées. J'ai découvert une façon de faire du business en France avec beaucoup d'intermédiaires. Quand il y a un procédé de vente imminent, normalement rien ne sort dans la presse.»

Les entraîneurs français

«C'était plus une réflexion sur des questions concrètes qui méritent de poser des réflexions. Nous sommes huitièmes dans le ranking UEFA. Il faut se poser les questions, pourquoi nous sommes dans cette position ? Avec la réforme (de la Ligue des champions), c'est important d'être dans le Top 5. Je n'attaque pas les coachs français, j'ai beaucoup de respect mais c'est juste une réflexion. Un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'on fait un type de formation très individualiste, et je peux le répéter sans problème. La question est de savoir : pourquoi nous avons beaucoup de talents et qu'ils partent à l'étranger ? L'intégration des joueurs français est différente d'autres nationalités ? Il y a un individualisme plus fort. Ça peut être une explication sur les difficultés des entraîneurs français à l'étranger. (...) Les joueurs ont des nutritionnistes individuels, des kinés individuels... Tu as parfois l'impression d'être en face d'un joueur de tennis.»

Thauvin, Kamara, Lirola, Milik…

«On avance sur les questions de Jordan (Amavi) et Florian (Thauvin). Je suis plutôt positif mais la situation sur les joueurs en fin de contrat en Europe est très compliquée avec des salaires qui vont baisser. [Concernant Kamara], on n'a pas une protection totale avec son contrat jusqu'en 2022. On parle avec son entourage qui assure qu'il est concentré sur bien finir la saison. On va étudier la question de prolonger. Notre intention est de continuer à parler avec lui, à trouver la meilleure des solutions et ça passe, pour nous, par la volonté de prolonger ce type de contrat. (Sur Lirola et Balerdi, en prêts) Les discussions sont ouvertes avec les agents de Pol et Leo. Il faut trouver un équilibre entre les deux clubs car la réalité est nous sommes très contents avec Pol et Léo. (…) On a le contrôle de Milik. C'est un prêt avec obligation d'achat et des paiements qui, s'ils sont faits, feront de lui un joueur de l'OM. Il n'y a pas de possibilité qu'il retourne à Naples. L'intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content.»

La Ligue 1 à 18 clubs

«Pour moi, il faut réduire les équipes dans les championnats pour les rendre plus attractifs. En France cela peut être plutôt intéressant, notamment pour favoriser la compétitivité. L'un des championnats les plus amusants à regarder est la Bundesliga avec 18 clubs.»

Les finances de l’OM

«Tous les clubs sont en difficulté, la situation est plus compliquée en France avec les droits TV et l'insécurité sur les 3 prochaines années. J’en profite pour apporter mon soutien à Bordeaux. La situation de l'OM est difficile à gérer mais n’est pas critique.»

La formation dans la région

«Nous sommes en train de nouer des relations avec des clubs amateurs et des clubs en ville. Nous voulons recruter les meilleurs joueurs en ville. Tu ne peux pas aller recruter en Suisse ou en Afrique si tu n'es pas crédible dans ta propre ville.»