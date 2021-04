Taekwondo : enceinte de 8 mois, elle remporte une compétition

Aminat Idrees, une championne de taekwondo nigériane, a remporté une compétition au Bénin, il y a quelques jours, alors qu’elle était enceinte de huit mois.

Agée de 26 ans, elle a en effet décroché la médaille d’or dans un Festival national. Évidemment, il ne s’agit pas de compétitions avec combat mais des épreuves sans contact que la championne est parvenue à réaliser.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Aminat Idrees effectue différentes techniques de combat. Ce qui lui a d’ailleurs permis de remporter d’autres breloques dans cette catégorie de Taekwondo nommée «Poomsae».

....alongside her male counterpart, Arowora Roqeeb.





This is Team Lagos’ first gold at Edo 2020.





She also won Silver in the female team Poomsae category and an individual bronze in the same category making her one of the leading medalists at the festival. pic.twitter.com/j3EiAXSIlF

— National Sports Festival 2020 (@nsf_edo) April 5, 2021