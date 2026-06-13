UFC Freedom 250 : combats, Ciryl Gane, TV, date… tout savoir sur l’événement MMA à la Maison Blanche

L'UFC Freedom 250, avec notamment le Français Ciryl Gane en lice, se déroule dans la nuit de dimanche à lundi à la Maison Blanche.

Où et quand ?

La South Lawn de la Maison-Blanche, à Washington, accueille l’UFC Freedom 250, dans la nuit de dimanche à lundi.

La carte des combats

Ilia Topuria - Justin Gaethje : Titre Lightweight

Ciryl Gane - Alex Pereira : Titre Heavyweight intérimaire

Sean O’Malley - Aiemann Zahabi : Bantamweight

Josh Hokit - Derrick Lewis : Heavyweight

Mauricio Ruffy - Michael Chandler : Lightweight

Bo Nickal - Kyle Daukaus : Middleweight

Diego Lopez - Steve Garcia : Featherweight

Pourquoi la Maison Blanche ?

Cette soirée s’inscrit dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, mais tombe aussi le jour du 80e anniversaire de Donald Trump. Ami du patron de l’UFC Dana White, Donald Trump s’est donc offert ce cadeau.

Combien de spectateurs ?

Alors qu’une structure de 30 mètres de haut a été installée pour abriter l’octogone, 4.300 VIP et militaires triés sur le volet sont attendus. Les autres auront une fan zone géante de 85.000 personnes installée dans le parc voisin The Ellipse.

Ciryl Gane vs Alex Pereira

Après trois tentatives de sacre (défaites contre Francis Ngannou et Jon Jones, combat arrêté contre Tom Aspinall), Ciryl Gane pourrait se voir offrir une quatrième chance de titre des poids lourds s'il bat le Brésilien Alex Pereira, qui monte de catégorie. Les deux hommes s'affrontent pour la ceinture intérimaire. Pour rappel, il avait déjà décroché cette ceinture intérimaire en août 2021 après avoir battu Derrick Lewis.

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’UFC Freedom 250 est à suivre dimanche 14 juin à partir de 2h00 sur la chaîne RMC Sport 1.