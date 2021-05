Coupe d'Europe : La Rochelle renverse le Leinster (32-23) et rejoint Toulouse en finale

La Rochelle a réalisé une performance incroyable en éliminant dimanche le Leinster (32-23) pour valider son billet pour la finale de la Coupe d'Europe de rugby et retrouver le Stade toulousain.

Il y aura bien une finale 100% française le 22 mai prochain à Twickenham. Au lendemain de la qualification des Haut-garonnais - contre Bordeaux (21-9), les Maritimes sont parvenus à décrocher leur toute première finale dans la prestigieuse compétition européenne. Elle opposera d'ailleurs les deux meilleures équipes du Top 14 puisque Toulouse est 1er devant La Rochelle.

Victoire de La Rochelle face au Leinster (32-23) ! Éblouissants en deuxième période, les Maritimes voguent vers la finale de Twickenham face au Stade Toulousain le 22 mai #championscup #SRvLEI pic.twitter.com/rTNe7pQ689 — France tv sport (@francetvsport) May 2, 2021

Pour la 6e fois de l’histoire donc, deux clubs tricolores s’affronteront. pour une sixième confrontation entre clubs français à ce niveau de la compétition. La dernière finale entre clubs français remontait à 2015 et le succès de Toulon devant Clermont (24-18) à Twickenham. Aucune équipe française n'a remporté le trophée depuis.

Les Rochelais ont fait craquer les Irlandais dans le dernier quart d'heure avec des essais du troisième ligne du XV de France Grégory Alldritt et du deuxième ligne australien Will Skelton.

Les «Boys in blue», et leur équipe aux allures de XV du Trèfle qui étaient les favoris au Stade Marcel-Deflandre où, malgré le huis clos, les Rochelais ont bénéficié d'un chaleureux soutien de leur public, ont aussi inscrit deux essais, mais l'ouvreur néo-zélandais de La Rochelle, Ihaia West, a pesé dans la victoire des Jaune et Noir avec un drop et un 7/7 devant les perches.

«Il y a eu des paroles dans la semaine disant que nous n'étions pas favoris. On a montré que nous aussi on avait des armes et qu'on savait se défendre, a réagi Pierre Bourgarit, talonneur de La Rochelle. On avait à cœur de faire un très gros match devant sur la conquête. (La finale) C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, après on sait que ces 80 minutes vont être très très dures. Il faudra prendre le match par le bon bout. Je ne sais pas s'il y a un favori.»