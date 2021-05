Chelsea-Real Madrid : Tuchel et Zidane veulent retrouver la finale

Après le nul à l’aller (1-1), Chelsea et le Real Madrid se retrouvent mercredi en demi-finale retour de Ligue des champions avec un objectif simple : la finale.

Et cette rencontre sera un duel entre Zinédine Zidane et Thomas Tuchel. Un gros défi pour le technicien tricolore, vainqueur de trois C1 à la tête des Madrilènes, puisqu’il n’a jamais battu l’Allemand en cinq confrontations (4 nuls, 1 défaite).

Vainqueur de la Ligue des champions en 2002 en tant que joueur du Real Madrid, «Zizou» est aussi le premier et le seul entraîneur à avoir réussi l'exploit de soulever trois C1 consécutives entre 2016 et 2018 à la tête du club merengue. En cas de qualification pour la finale d’Istanbul (29 mai), il pourrait entrer un peu plus dans la légende en remportant la «Decimocuarta» (14e).

Zinédine Zidane, qui retrouvera son capitaine Sergio Ramos remis d'une blessure au mollet gauche et du Covid-19, et du latéral gauche Ferland Mendy, qui a lui aussi soigné une blessure au mollet gauche, devra toutefois composer sans le défenseur central Raphaël Varane.

«On va devoir faire notre jeu, a clamé ZZ. L'important c'est de bien préparer ce match, parce qu'on ne joue pas une demi-finale de Ligue des champions tous les jours. Mes joueurs sont prêts pour faire un grand match. Dans ce genre de matchs, tu dois souffrir sur le terrain. (…) L'important, c'est ce qu'on fera nous avec le ballon. Et défensivement, on va essayer de remédier à ça (aux problèmes affrontés à l'aller), en étant bien plus agressifs.»

En face, Thomas Tuchel est plutôt tranquille. Son infirmerie est vide et le week-end dernier, il a pu reposer ses cadres. Son effectif est donc prêt pour tenter de faire chuter le Real de Zidane et d'accrocher une place en finale.

Ce qui lui permettrait de disputer une nouvelle finale après avoir été défait en finale de l'édition précédente le 23 août 2020 à Lisbonne par l'ogre Bayern Munich (1-0). Arrivé en janvier sur le banc de Chelsea, après avoir été viré du PSG en décembre, ce sera une énorme performance pour l’Allemand dont l’équipe possède un petit avantage après la manche aller.

«Le challenge est d'oublier le résultat de l'aller (1-1), a indiqué Tuchel. Dans une deuxième manche en Ligue des champions, il faut toujours repartir de 0-0. Nous nous préparons pour gagner ce match, le résultat du match aller a zéro importance dans la préparation du match de demain, dans la façon dont nous nous entraînons ou dans ce que je vais dire à mes joueurs. Nous devrons mettre de l'intensité. Il y a de la pression à ce niveau, et il faut croire en soi, sinon on n'a aucune chance contre une équipe comme le Real. Je suis certain que mes joueurs ressentent cela et qu'ils savent comment livrer une grande performance.»