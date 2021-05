PSG : Ligue 1, Coupe de France, prolongations… après la Ligue des champions, une fin de saison à gérer

Au lendemain de l’élimination en Ligue des champions contre Manchester City, synonyme de rêve de sacre envolé, le PSG doit se remobiliser pour la fin de saison très chargée.

Si atteindre le dernier carré après la finale l’an passé est tout de même une très belle performance pour le club parisien, le fait d’avoir eu la possibilité contre des Anglais qui semblaient prenables, surtout après avoir éliminé le Barça et le Bayern, Paris doit désormais se reprendre. La Ligue 1 n’est pas jouée, il reste la Coupe de France à disputer et d’autres dossiers en coulisses.

Une demie malgré tout

Si la déception est de mise après les deux prestations de très faible niveau à l’aller et retour (et notamment les nerfs perdus par plusieurs joueurs mardi soir), le PSG a tout de même atteint le dernier carré de la Ligue des champions, un an après une finale. De quoi se placer un peu plus sur la carte européenne comme l’un des futurs potentiels vainqueurs. Mais il faudra confirmer dès la saison prochaine.

Une Ligue 1 espérée

En attendant, Paris va devoir se reconcentrer sur le championnat de France et les trois dernières journées de Ligue 1. Mais problème, il n’est plus maître de son destin, Lille étant en tête avec un point d'avance à trois journées de la fin. Les hommes de Mauricio Pochettino, déjà 8 défaites cette saison, doivent donc remporter leurs trois dernières rencontres (Rennes, Reims, Brest) et espérer une contre-performance du Losc. La perte de la Ligue 1 serait déjà une mauvaise chose et les critiques seraient nombreuses.

Une Coupe de France à conserver

Autre titre à décrocher en cette fin de saison, la Coupe de France. Demi-finaliste, le PSG affrontera Montpellier mercredi 12 mai avec l’objectif de se rendre en finale (contre Rumilly ou Monaco). Une élimination serait évidemment vue comme une humiliation. Et si Paris venait à terminer la saison sans titre, les dirigeants ne devraient pas vraiment être ravis.

Les prolongations de Neymar et Mbappé

Puis viendra ensuite les grandes interrogations concernant les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Alors qu’il ne s’agissait plus que d’une question d’heures dernièrement, le Brésilien n’a toujours pas prolongé. Du côté du Français, son clan a toujours voulu attendre la fin de saison. Les prochaines semaines seront très intenses en pourparlers. Pour rappel, les deux joueurs sont sous contrat jusqu’en 2022. Et pour rester, nul doute qu’ils voudront des garanties et le recrutement de certains joueurs…