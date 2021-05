City-PSG (2-0) : la désillusion des Parisiens éliminés de la Ligue des champions

Le rêve brisé. Le PSG ne disputera pas de seconde finale de Ligue des champions consécutive - après celle perdue l’an dernier contre le Bayern Munich (1-0) -, la faute à sa défaite en demi-finale retour ce mardi, sur la pelouse de Manchester City (2-0).

Battus au Parc des princes (1-2) lors de la première manche une semaine plus tôt, les champions de France en titre, qui avaient éliminé le Barça et le Bayern Munich, avaient l’espoir de renverser la tendance dans le nord de l’Angleterre. Mais ils ont vite déchanté.

L’arrivée sur le sol anglais n’avait d’ailleurs pas été des plus optimistes. Kylian Mbappé, touché au mollet, n’a pas été en mesure d’être titularisé, laissant sa place à Mauro Icardi. Et la rencontre, dans sa globalité, n’aura été qu’une série de regrets. Alors qu’il y avait de la place à l’Etihad Stadium, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas été capables de faire la différence et de trouver l’ouverture contre les Citizens.

Pire, ce sont les futurs champions d’Angleterre (ils pourraient être sacrés ce week-end) qui ont ouvert le score rapidement par l’intenable Riyad Mahrez (15e). Le champion d’Afrique avec l’Algérie, déjà buteur à l’aller, s’est défait de la défense parisienne pour compliquer la tâche du PSG.

Et alors que l’on s’attendait à une révolte des champions de France en titre, ce fut tout l’inverse. A l’image d’un Neymar qui aura tout fait à l’envers. Le Brésilien, qui s’annonçait tel un guerrier en Angleterre, n’aura été que l’ombre de lui-même, jouant seul et s’énervant très (trop) souvent. Trop souvent perdus, les Parisiens verront leur rêve de finale s’envoler définitivement après un nouveau but de Mahrez (63e).

«Je pense que c’est mérité sur les deux matchs, a confié l’ancien Havrais. On a su être efficaces. En première mi-temps on a été moyen. Mais en seconde période, on a élevé notre niveau. Ils ont perdu leurs nerfs. Ils ont pris un rouge ça nous a aidé. On mérite d’aller en finale.» Le natif de Sarcelles offre ainsi à Manchester City sa première finale de C1. Ce sera contre Chelsea ou le Real Madrid, qui s’affrontent mercredi soir.

De son côté, Paris va devoir panser ses plaies et se concentrer sur la fin de saison (Ligue 1 et Coupe de France) avant aussi de parler des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Avant de tenter de nouveau sa chance la saison prochaine.