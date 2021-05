PSG : Neymar prolonge son contrat avec le club jusqu’en 2025

Ce samedi 8 mai, le club parisien a annoncé que Neymar avait signé son renouvellement pour trois ans, comme le rapporte l’AFP.

Auparavant au FC Barcelone, le joueur brésilien de 29 ans avait fait son entrée en 2017 au Paris Saint-Germain. Avec un transfert à 222 millions d’euros, il devenait ainsi le joueur le plus cher de l’histoire du football.

Sur Twitter, le club français a partagé une photo de l’attaquant international qui affiche avec fierté son maillot d’équipe floqué «2025» pour l’occasion. Le numéro 10 qui affiche déjà 112 matchs dont 85 but, sous les couleurs rouge et bleu de Paris, n’a pas manqué de partager son enthousiasme à travers le site du PSG.

Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de @neymarjr pour trois saisons supplémentaires. Âgé de 29 ans, le brésilien est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025.



«Très heureux à Paris»

Après avoir signé son contrat, Neymar a fait part de son «bonheur de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain». «Très heureux à Paris», comme il le souligne, il ajoute : «c’est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraineur et de faire partie de l’histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font croire encore plus à ce grand projet. Ici, j’ai grandi en tant que personne, en tant qu’être humain et en tant que joueur, aussi ».

Comblé par cette «prolongation» avec le club, le jeune homme «espère gagner encore beaucoup de trophées ici». De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club parisien, se dit « fier de voir Neymar Jr. réaffirmer aujourd’hui son engagement jusqu’en 2025 au sein de la famille qu’est le Paris Saint-Germain».