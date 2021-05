F1 : Lewis Hamilton s'impose en patron en Espagne

Lewis Hamilton a remporté, dimanche, le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, en s'imposant facilement devant Max Verstappen. La 98e victoire de sa carrière.

Red Bull y a cru. Mais seulement cru. Alors que son pilote hollandais - parti en deuxième position derrière le Britannique et sa 100e pole position décrochée la veille - est parvenu à réaliser un départ impressionnante pour s'emparer de la tête de la course, Mercedes a une nouvelle fois imposé sa force et sa stratégie pour écoeurer ses rivaux.

#SpanishGP





Lewis Hamilton s'impose !





Le Britannique remporte la 98ème course de sa carrière grâce à un 3ème relais incroyable !





Il s'impose devant Verstappen et Bottas pic.twitter.com/Aq1DNquWco — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 9, 2021

Sur le circuit de Barcelone-Catalogne à Montmelo, Lewis Hamilton, à la faveur du timing de ses deux arrêts aux stands, est revenu sur Max Verstappen à sept tours de l'arrivée, avec des pneus plus frais, et de le doubler dès sa première tentative.

Le Britannique, champion du monde en titre, décroche ainsi sa 98e victoire en carrière lors d’un Grand Prix qui s'est couru devant 1.000 spectateurs tirés au sort dont le footballeur Antoine Griezmann d'ailleurs, pour marquer la levée dans la nuit de samedi à dimanche de l'état d'urgence sanitaire en vigueur dans le pays depuis octobre.

#SpanishGP





"Quand Lewis est rentré aux stands, je savais que c'était fini"





Max Verstappen avoue que le passage aux pneus medium a été difficile pic.twitter.com/1e8GTNwezI — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 9, 2021

Avec ce succès, Hamilton prend 14 points d'avance sur le Néerlandais au classement des pilotes.

Prochain rendez-vous, à Monaco où la course se déroulera devant 7.500 personnes par jour les 20, 22 et 23 mai.