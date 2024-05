«Une saison au stade» : une exposition sportive à découvrir à Saint-Denis avant les JO 2024

Depuis quelques semaines, une exposition photo très originale nommée «Une saison au stade», à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), plonge les spectateurs dans le quotidien du public du Stade de France.

Avec l'arrivée des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'occasion est toute trouvée pour que le sport soit mis à l'honneur de toutes les manières. S'il y a les événements sportifs en eux-mêmes, la ville de Saint-Denis a également décidé de mettre en lumière les fans autour d'une exposition photo nommée «Une saison au stade».

Trois photographes (Nadia Bijarch, Manolo Mylonas et Arthur Crestani) ont posé leurs regards et leurs objectifs sur les publics du Stade de France lors des matchs de l’équipe de France de football ou ceux de la Coupe du monde de rugby, ainsi que lors des concerts. Sur le parvis, dans les transports, au parc, dans les bars, au village-rugby… ils ont capté des scènes de vie uniques autour de l’enceinte dionysienne.

«À chaque événement, le Stade de France offrait un spectacle unique, un spectacle qui n’avait rien à voir avec celui à l’affiche, se remémore Nadia Bijarch. Et c’était bien là mon défi : témoigner en images de ce quotidien exceptionnel.»

5 sites pour découvrir l'exposition

Ce sont au total 185 photographies à retrouver sur cinq sites à Saint-Denis. On y retrouve la tristesse des supporters français après la défaite contre l'Afrique du sud au rugby, la joie des fans de Metallica, le tout aux côtés des gendarmes qui partagent aussi ces moments de joie.

«J’ai particulièrement apprécié photographier les publics de concerts, qui partageaient leur plaisir d’être là, leur extravagance et leur classe, leur humour et leur charisme, leur gentillesse, aussi, et une certaine douceur de vivre», a confié Arthur Crestani.

«J’ai aimé cette ‘saison au stade’ où les différences sociales, ethniques, politiques ou culturelles s’effacent dans la joie et le plaisir d’être ensemble autour d’une même équipe ou d’un même artiste, a de son côté expliqué Manolo Mylonas. La fièvre et la frénésie qui s’en dégagent donnent l’espoir éphémère d’un idéal républicain qui s’oublie au-delà du stade et de l’évènement.»

Les cinq sites concernés sont :

- Parvis de la gare SNCF Saint-Denis – Ile Saint-Denis (jusqu’à l’été 2025)

- Jonction du 48 rue de la République et de la rue du Corbillon (jusqu’à l’automne 2024)

- Future gare Stade de France du Grand Paris Express (jusqu’à juin 2024)

- Station de métro ligne 13 Saint-Denis – Porte de Paris à Saint-Denis (jusqu’à juin 2024)

- Sur les grilles du Lycée Paul-Eluard devant le Wagon en partenariat (jusqu’à l’automne 2024)