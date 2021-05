Rumilly-Vallières : tout savoir sur le petit Poucet qui affronte Monaco

Demi-finaliste surprise de la Coupe de France contre Monaco jeudi, le GFA Rumilly-Vallières est évidemment très peu connu. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Club de National 2 (4e division nationale), le GFA Rumilly-Vallières a éliminé respectivement Annecy, Le Puy et Toulouse pour atteindre le dernier carré de la compétition. Une belle aventure pour les Haut-savoyards qui rappellent l’histoire d’Evian-Thonon-Gaillard.

D’ailleurs, le GFA est également une fusion de plusieurs clubs locaux en 2018 : le Football club sportif de Rumilly et les clubs voisins de Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-Marcel et l'ES Vallières. Ce dernier apportant sa place en National 3 au nouveau club suite à sa promotion dans cette division.

D'anciens joueurs pro

«Notre club rassemble 650 licenciés et il est le fruit d’une première fusion constituée en 2016 entre Rumilly et Vallières, distants de quatre kilomètres, mais aussi deux petits clubs, Marigny-Saint-Marcel et Marcellaz-Albanais pour former un groupement d’équipes de jeunes», avait récemment expliqué à l’AFP Bruno Piccon, l’un des quatre présidents du GFA Rumilly-Vallières (avec Luc Chabert, Bernard Vellut, François Baudet).

À moins d’une semaine de leur demi-finale face à Monaco, l'entraîneur du @GfaRumilly (R2), Fatsah Amghar, se livre sur la préparation de son équipe pour ce match historique ! https://t.co/o8R3lreD7Z — Coupe de France (@coupedefrance) May 7, 2021

Depuis, l’actuel 11e de National 2 a monté les étages. Avec son budget annuel de 850.000 euros, il devient le quatrième club de quatrième division de l’histoire à atteindre les demi-finales de la Coupe de France. Tout cela avec l’aide d’anciens joueurs de haut niveau comme Dorian Lévêque (EA Guingamp, PAOK Salonique), Alexi Peuget (Strasbourg, Stade de Reims, Châteauroux), ou encore Listner Pierre-Louis, un milieu international haïtien (13 sélections).

Le GFA va désormais affronter, à Annecy (habituellement l’équipe de Fatash Amghar joue au stade des Grangettes à Rumilly), l’un des cadors de Ligue 1, l’AS Monaco avec le doux rêve de créer un immense exploit et de rallier le Stade de France.