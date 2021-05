Le PSG présente son nouveau maillot pour la prochaine saison

Après de multiples collaborations sur les maillots secondaires du PSG, Jordan Brand sera le sponsor affiché sur la tunique phare du club de la capitale, dévoilée ce vendredi, lors de la saison 2021-2022.

Une collection qui rend hommage à la jeunesse, sa diversité, son éclectisme et son énergie ! #WeAreParis pic.twitter.com/ZdOMB5TCyd — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 14, 2021

Le bleu marine est la couleur dominante de la tunique avec des liserés blancs et rouges sur les manches et le col. Ces derniers sont des clins d’œil à la franchise de Michael Jordan, les Bulls de Chicago et aux couleurs historiques parisiennes.

Comme chaque saison, le maillot est accompagné d’une collection lifestyle et d’équipements pour les entraînements (vestes, shorts).

L’appel au boycott du CUP

Avant la présentation officielle de ce vendredi, de nombreux fans s’étaient insurgés sur les réseaux sociaux contre ce nouveau maillot. En tête, le premier groupe de supporters du PSG, le Collectif ultra Paris (CUP).

Respectez nos couleurs.

Respectez notre histoire. @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/fviTqkZ1R8 — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 11, 2021

Par le biais d'un communiqué partagé cette semaine, le CUP a appelé au boycott de la nouvelle tunique. L’une des principales raisons est le retrait de la bande rouge centrale, qui enterre l'historique «maillot Hechter».