Ligue 1 : le PSG revient sur Lille, l'OM en Europe, Nîmes relégué

Accroché par Saint-Etienne (0-0) dimanche, Lille voit le PSG revenir à un point avant l'ultime journée alors que Nîmes est officiellement relégué en Ligue 2. Voici tout ce qu'il faut retenir de la 37e journée de Ligue 1.

Lille, PSG… et Monaco pour le titre

Auteur d’un nul contre Saint-Etienne, le Losc a utilisé son joker avant la dernière journée. Conséquence, les hommes de Christophe Galtier voient le PSG, facile vainqueur de Reims (4-0), revenir à un petit point avant la dernière journée la semaine prochaine. Monaco, vainqueur de Rennes (2-1), est à trois points. L’ASM peut évidemment croire mathématiquement au titre encore mais cela paraît compliqué à la différence de buts. Lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, Lille ira à Angers et Paris à Brest. Lens recevra Monaco. Entre temps, mercredi, le PSG et l'ASM s'affronteront en finale de la Coupe de France.

"Ça a été un match difficile. Peut-être un peu de crispation, de nervosité (...) Contre Angers, c'est une finale"





Après l'analyse de #LOSCASSE, Christophe Galtier tourné vers Angers

Lyon ne lâche pas la Ligue des champions

Si Monaco peut encore viser le titre, il doit aussi rester attentif jusqu’à la toute dernière journée du championnat car il est chassé par Lyon. Vainqueur de Nîmes (5-2), l’OL ne lâche pas et espère toujours un faux-pas des Monégasques pour grimper sur le podium lors de la dernière journée. Alors que Monaco ira à Lens, Lyon recevra Nice dimanche prochain. Tout reste possible même si les hommes du président Jean-Michel Aulas risquent de rater la Ligue des champions pour la seconde saison consécutive…

L’OM va retrouver l’Europe

Vainqueur in-extremis d’Angers (3-2) grâce à un triplé d’Arkediusz Milik, Marseille a validé sa présence sur la scène européenne la saison prochaine. Reste désormais à savoir pour quelle compétition. Cinquièmes, les hommes de Jorge Sampaoli, qui ont dit au revoir à Florian Thauvin (suspendu pour la dernière journée), disputeront la Ligue Europa ou la Ligue Europa conférence. Ils ne leur manquent qu’un petit point pour être assuré de disputer la C3. Ils iront à Metz lors de la dernière journée.

"J'aurais aimé partager ce moment avec les supporters. Je souhaite que des bonnes choses au club"





L'émotion de Florian Thauvin, qui a disputé son dernier match avec l'OM ce soir #OMSCO

Lens et Rennes pour la Ligue Europa Conférence

La 6e place, qualificative pour la nouvelle Ligue Europa Conférence, se jouera vraisemblablement entre Lens (6e, 56 points, +4) et Rennes (7e, 55 pts, +10). Les deux équipes ont été battues respectivement à Bordeaux (3-0) et Monaco (2-1). Lors de la dernière journée, Lens reçoit Monaco, encore en course pour la C1, et Rennes accueille Nîmes, désormais condamné à la L2.

6 équipes pour un barrage

Qui disputera les barrages ? Reims (13e, 42 pts) - qui semble toutefois être presque assuré du maintien -, Bordeaux (14e, 42 pts), Strasbourg (15e, 41 pts), Brest (16e, 41 pts), Lorient (17e, 41 pts) et Nantes (18e, 40 pts) sont tous concernés par la place de barragiste. Tout se jouera lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1 où la tension sera très forte. Les rencontres des concernés dimanche prochain : Nantes-Montpellier, Brest-PSG et des Reims-Bordeaux, Strasbourg-Lorient très chauds.

Nîmes retrouve la Ligue 2

Trois ans après son accession en Ligue 1, Nîmes, défait par Lyon (5-2), retrouve donc une Ligue 2 dont il avait mis 25 ans à s'extirper. «C'est un gros gâchis pour cette équipe avec de la qualité. On ne descend pas sur les derniers matches mais sur l'ensemble de la saison. Je suis triste pour les supporters. Quand on a quinze points mi-février, c'est compliqué», s'est désolé Renaud Ripart dimanche soir au micro de Canal+.