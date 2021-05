Monaco-PSG, finale de la Coupe de France : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG et Monaco vont mettre le championnat de côté le temps d’une soirée. Avant la dernière journée de Ligue 1 riche en suspense, Parisiens et Monégasques vont se retrouver, ce mercredi, pour la finale de la Coupe de France, qui sera à suivre en direct à partir de 21h15 sur France 2 et Eurosport 2.

Ce rendez-vous au Stade de France sera le point de départ d’une semaine décisive pour les deux clubs. Il représente surtout l’occasion de remporter un trophée au crépuscule de cette saison haletante, où la course au titre de champion de France demeure indécise.

Pour Paris, en dépit de son parcours en Ligue des champions stoppé en demi-finale par Manchester City, achever cet exercice sans le moindre titre majeur (Paris a remporté le Trophée des champions en janvier) serait un véritable camouflet.

Alors que les coéquipiers de Marquinhos n’ont pas leur destin entre les mains avec un point de retard sur Lille dans la quête du titre, la Coupe de France apparaît comme le meilleur moyen de sauver les apparences et d’éviter sa première saison blanche depuis 2012, date de la première saison des Qataris à la tête du club.

De leur côté, les Monégasques, à la lutte pour une place en Ligue des champions, se verraient récompensés de leur excellente deuxième partie de saison en cas de succès. Et les hommes de Niko Kovac partiront avec un avantage psychologique sur les Parisiens qu’ils ont battus à deux reprises en championnat, en principauté (3-2) puis au Parc des Princes (0-2).

Mais le PSG a fait de la Coupe de France sa propriété. Recordman de victoires dans l’épreuve (13), le club de la capitale a remporté cinq des six dernières éditions quand Monaco est en quête de son premier sacre dans la compétition depuis 30 ans (victoire contre l’OM) et dont la dernière finale remonte à 2010… perdue contre le PSG (1-0 a.p.).