PSG : L’arrivée de Sergio Ramos déjà bouclée ?

Sergio Ramos sera-t-il la première recrue estivale du PSG ? En fin de contrat avec le Real Madrid, le défenseur espagnol aurait trouvé un accord pour s’engager avec le club de la capitale, selon la presse ibérique.

A 35 ans et après 16 saisons au Real Madrid, où il a tout gagné, Sergio Ramos aurait décidé de tenter une nouvelle aventure et ouvrir un nouveau (et dernier) chapitre dans sa carrière. Alors qu’il n’est pas parvenu à trouver un terrain d’entente pour prolonger avec le club madrilène, il devrait traverser les Pyrénées pour rejoindre Paris. Egalement courtisé par Manchester United, Ramos aurait été séduit par le challenge proposé par le club parisien. Si rien n’a encore été révélé, sa signature pourrait être officialisée avant le début de l’Euro dans un mois (11 juin-11 juillet).

Une arrivée du capitaine de la sélection espagnole serait un bon coup sur le plan financier car le PSG n’aura pas besoin de s’acquitter de la moindre indemnité de transferts, même s’il devrait verser une prime à la signature et un salaire conséquent au joueur. Sur le plan sportif, il s’agirait d’un pari à quitte ou double pour le club de la capitale.

En concurrence avec Presnel Kimpembe ?

Les qualités de Sergio Ramos ne peuvent être remis en cause, ni même son expérience qui ne pourra être qu’utile à la formation de Mauricio Pochettino. Mais son physique suscite les interrogations. Il a connu une saison tronquée par les blessures, qui pourraient l’empêcher de retrouver son meilleur niveau. Sa venue risque également de rebattre les cartes au sein de la défense centrale parisienne. Et la principale victime pourrait être Presnel Kimpembe, qui sera son concurrent pour être associé au côté de Marquinhos.

Sa signature resterait tout de même un signal fort envoyé par le PSG dans sa volonté de conquérir la Ligue des champions. Elle pourrait inciter Kylian Mbappé, dont l’avenir est toujours incertain, à prolonger avec Paris, voire convaincre Lionel Messi, lui aussi en fin de contrat avec Barcelone, de poser ses valises dans la capitale française.