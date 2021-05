Euro 2021 : Sergio Ramos non retenu avec l’Espagne, Aymeric Laporte présent

C’est une énorme surprise. Capitaine de l’équipe d’Espagne, Sergio Ramos n’a pas été retenu, ce lundi, par la sélectionneur espagnol Luis Enrique dans la liste des joueurs amenés à disputer l’Euro (11 juin-11 juillet). Au contraire d'Aymeric Laporte.

«Cela a été une décision difficile à prendre, mais Ramos n’a pas joué et ne s’est presque pas entraîné depuis janvier», a justifié Luis Enrique, qui a averti le défenseur du Real Madrid ce dimanche. «Je l’ai appelé hier (dimanche), ça a été dur, difficile. Je me sens mal, parce qu’il est très professionnel et il aide beaucoup la sélection. Et il pourra encore l’aider dans le futur. Mais je dois chercher le meilleur pour le groupe», a-t-il ajouté.

Agé de 35 ans, le champion du monde 2010 a connu une saison compliquée avec de nombreuses blessures. Il a notamment été touché à la cuisse droite, au mollet gauche, aux ischio-jambiers gauches et il a contracté le Covid-19. Au total, il n’a disputé que 21 rencontres toutes compétitions confondues, et seulement cinq en 2021.

Avec l’absence de Ramos, mais aussi celles d’Isco ou encore Marco Asensio, aucun joueur du Real Madrid ne figure dans la liste des 24 joueurs concoctée par l’ancien entraîneur du FC Barcelone. Un fait pour le moins inédit et qui n’a pas manqué de faire réagir de l’autre côté des Pyrénées.

L’autre surprise, mais un peu plus attendue, est la présence d’Aymeric Laporte. Au début du mois, le défenseur de Manchester City, appelé seulement à trois reprises en équipe sans jamais entrer en jeu, a été naturalisé espagnol et obtenu quelques jours plus tard l’autorisation de la Fifa pour jouer avec la Roja. Une aubaine dont Luis Enrique ne s’est pas privé. «Très reconnaissant de la confiance que m’accorde le staff technique pour cet Euro 2021 Je suis très fier de faire partie de la sélection espagnole et j’ai hâte de rejoindre cette équipe incroyable», s’est réjoui le joueur de 26 ans sur son compte Twitter.

Avec Laporte, qui disputera sa première compétition internationale, l’Espagne fera ses débuts dans la compétition, le 14 juin, contre la Suède avant d’affronter la Pologne (19 juin) et la Slovaquie (23 juin).