Karim Benzema : Didier Deschamps, les Bleus, Olivier Giroud, un retour à Lyon… les vérités de l'attaquant français

Quelques jours après l’annonce de son retour en équipe de France pour l’Euro (11 juin - 11 juillet), Karim Benzema s’est longuement confié, ce mardi, à l’Equipe.

Un peu plus de cinq ans après, l’attaquant du Real Madrid retrouvera mercredi Clairefontaine. Une joie incommensurable pour «KB9» qui est revenu sur plusieurs sujets dans le quotidien sportif, et notamment sur sa discussion avec Didier Deschamps.

Son entretien avec Deschamps

«Je me suis toujours bien entendu avec lui et, au bout de trois minutes, tout était redevenu comme avant. Alors que ça faisait plus de cinq ans qu'on ne s'était pas croisés. On s'est dit beaucoup de choses. Des choses qu'on avait à se dire depuis un bon bout de temps. C'était une bonne explication, avec des mots importants. On n'a pas parlé que football, on a parlé de tout : de la vie, la famille... Mais à aucun moment il ne m'a dit : "Tu seras à l'Euro". La seule chose que je me suis dit après cette discussion, c'est qu'on avait fait un grand pas ensemble, et que c'était positif.»

L’équipe de France

«Je veux gagner un trophée avec l'équipe de France» en espérant «apporter une petite touche supplémentaire à cette force qui est déjà là. (…) Je ne viens pas pour faire de l’ombre à untel ou pour prendre la place de quiconque. Non, non. Ils ont déjà gagné ! Ils savent ce que c’est. Moi, je viens juste amener ce que je sais faire.»

Olivier Giroud

«Olive, je l'ai vu lors du match face à Chelsea (en demi-finales de la Ligue des Champions). On a parlé, tranquille. Il m'a félicité pour mon but. C'était bon esprit, c'était cool. J'ai déjà joué avec lui, là ça va être pareil qu'avant.»

Le n°19

«Oui, j’avais le 10 avant, mais des joueurs sont venus et ont eu ce numéro-là. Je ne me sentais pas de revenir et de dire "donne-moi ton numéro". Et puis le 19, c’est celui de mes débuts à Lyon. De toute façon, ça fait 10 + 9.»

Un retour à Lyon ?

«Un retour à l’OL imminent ? Vu là où je suis aujourd’hui, et là où je place mes objectifs… À Lyon, j’aimerais que ce que j’ai déjà fait là-bas reste éternellement. Pour l’instant, revenir, non. Pas pour le moment. Je joue au Real Madrid, voilà, c’est différent.»