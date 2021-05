Equipe de France : Pour Emmanuel Macron, Didier Deschamps «a fait les bons choix» avec le retour de Karim Benzema

Avant de se rendre au Stade de France pour assister à la finale de la Coupe de France entre Monaco et le PSG, Emmanuel Macron était en visite, ce mercredi, à Ponte-Sainte-Marie (Aube). L’occasion pour le président de la République, en amateur de football qu’il est, de commenter la liste des 26 joueurs retenus pour l’Euro et le retour de Karim Benzema.

Entouré de Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée aux sports, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation, mais aussi de l’ancien basketteur Tony Parker et de l’ex-footballeuse Laure Boulleau, le chef de l’Etat a manié l’humour pour commenter cette liste. «Comme je le dis toujours en plaisantant, il y a deux fonctions terribles en France : président de la République et sélectionneur de l’équipe de France. Parce qu’il y a 68 millions de personnes qui sont convaincues qu’elles avaient de meilleures idées ou une meilleure sélection en tête. Et je fais partie des 68 millions de sélectionneurs qui chaque matin se disent : j’aurais fait ceci ou cela si j’étais Didier Deschamps», a lâché Emmanuel Macron.

S’il n’a pas dit si lui-même aurait rappelé Karim Benzema, auteur d’une excellente saison avec le Real Madrid, il a salué les choix du sélectionneur de l’équipe de France. «J’ai une confiance complète en Didier Deschamps. D’abord, il a montré qu’il savait choisir un collectif, qu’il savait ensuite l’animer, avec des résultats à la clé. Je pense qu’il a fait les bons choix. (…) Il a mis sur le papier la meilleure équipe possible et qu’il faut que maintenant l’alchimie se noue entre eux et surtout qu’il la gagne», a ajouté le président de la République.

Avant de vanter les qualités de Karim Benzema (81 sélections, 27 buts), qui a été rappelé en équipe de France plus de cinq ans après sa dernière apparition en Bleu en raison de son implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena en octobre 2015. « Karim Benzema est une chance supplémentaire pour l’équipe de France, j’en suis convaincu. Si c’est le choix du sélectionneur, je pense qu’il en est convaincu aussi. À la fois, parce que c’est sa qualité de joueur, c’est la maturité qu’il a prise et c’est sa capacité à s’intégrer dans ce collectif», a déclaré Emmanuel Macron.

Comme beaucoup de Français et comme lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, le chef de l'Etat suivra avec attention le parcours des champions du monde dans cet Euro (11 juin-11 juillet) reporté d’un an en raison de la situation sanitaire. Les Bleus, qui se réunissent à Clairefontaine à partir du 26 mai pour le début de la préparation, entreront dans la compétition contre l’Allemagne à Munich (15 juin) avant d’affronter la Hongrie (19 juin) puis le Portugal (23 juin) à Budapest.