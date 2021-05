Oubaali, Yoka… les 5 boxeurs français à suivre en 2021

Après une année compliquée, les boxeurs tricolores retrouvent les rings en 2021. Et ils seront quelques-uns à suivre pour des titres.

Nordine Oubaali (34 ans/coqs)

Champion du monde WBC des poids coqs, Nordine Oubaali sera très attendu en 2021 sur les rings. Après une année 2020 compliquée où il n’a pas été possible pour lui de combattre, le Franco-marocain, dont le dernier combat remonte à novembre 2019, compte bien remettre les gants et montrer qu’il est le patron. Et ce sera face à Nonito Donaire le 29 mai prochain aux Etats-Unis. Les spécialistes rêvent ensuite d’un duel contre l’autre champion des coqs, le Japonais Naoya Inoue.

Tony Yoka (28 ans/lourds)

Après deux combats marquants (Johann Duhaupas et Christian Hammer) lui permettant de porter à 9 son nombre de victoires chez les professionnels, Tony Yoka continue sur sa lancée en 2021. Le champion olympique 2016 des poids lourds a mis TKO Belge Joël Tambwe Djeko pour le titre vacant de champion de l’Union européenne en mars dernier. Avant ensuite de poursuivre sa montée en puissance chez les meilleurs combattants de la planète pour pouvoir s'offrir une chance mondiale dès 2022 ?

Arsen Goulamirian (33 ans/lourds-légers)

Champion du monde WBA des poids lourds-légers, Arsen Goulamirian se sait très attendu. Forfait pour la défense de sa ceinture en décembre dernier contre le Russe Yuri Kashinsky, le Toulousain (invaincu en 26 combats pro), en plus d’éventuelles défenses de sa ceinture, tentera peut-être de décrocher le titre WBC, propriété du Congolais Junior Ilunga Makabu (28 victoires en 30 combats). A noter que le titre IBF est actuellement détenu par le Letton Mairis Briedis et que le WBO est vacant.

Souleymane Cissokho (26 ans/super-welters)

Sans combat depuis septembre 2019, Souleymane Cissokho vient d'enchaîner deux combats aux Etats-Unis. Champion de France des super-welters, le Parisien est invaincu chez les professionnels (13 victoires en autant de combats) et s'est offert la ceinture WBA inter-continental. Considéré comme l’une des meilleures chances mondiales dans sa catégorie, le Franco-sénégalais ne compte pas s'arrêter là.

Sofiane Oumiha (26 ans/légers)

Grosse année 2021 à venir pour Sofiane Oumiha (26 ans). Vice-champion olympique en 2016, Sofiane Oumiha vient de signer professionnel chez Frank Warren, le promoteur de Tyson Fury entre autres. Il devrait donc faire ses débuts prochainement chez les pros. Mais avant cela, celui qui est considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de sa catégorie va viser l’or lors des JO de Tokyo cet été.

