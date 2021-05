Roland-Garros 2021 : Nadal, Djokovic, Federer… une première historique en Grand Chelem

Le tirage au sort de l’édition 2021 de Roland-Garros (30 mai-13 juin) a été effectué, ce jeudi, et il a réservé une grande première. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer se retrouvent dans la même moitié de tableau pour la première fois en Grand Chelem.

Jamais les trois hommes, qui détiennent 58 Majeurs à eux trois, ne s’étaient retrouvés ensemble. Cette facétie du destin ne pourra permettre, le 13 juin prochain, une revanche de la dernière finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui avait vu l’Espagnol facilement s’imposer pour conquérir sa 13e Coupe des Mousquetaires en octobre dernier. Dans le meilleur des cas, le n°1 mondial serbe et le maître des lieux espagnol s’affronteront en demi-finale. Comme en 2007, 2008 et 2013 avec trois victoires du Majorquin.

Mais avant de retrouver le Taureau de Manacor (n°3 mondial), Djokovic pourrait croiser sur sa route Roger Federer en quarts de finale. Encore faut-il que le Suisse parvienne jusque-là. Tête de série n°8, Federer a connu un retour compliqué sur le circuit après une double opération au genou droit en 2020. Depuis plus d'un an et demi, il n’a joué que trois matchs avec une élimination au 2e tour à Doha en mars avant d’être sorti dès son entrée en lice, mi-mai, sur la terre battue de Genève. Sur l’ocre de la Porte d’Auteuil, il devra néanmoins avoir une entrée en matière abordable contre un qualifié, alors que Djokovic défiera Tennys Sandgren et Nadal aura Alexei Popyrin comme premier adversaire.

L’autre partie de tableau est occupée par leurs potentiels successeurs avec Daniil Medvedev (n°2 mondial), qui n’a pas remporté le moindre à Roland-Garros en quatre participations, Dominik Thiem, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev. L’un d’eux pourrait retrouver en finale l’un des trois mastodontes du tennis mondial avec l’objectif de bouleverser la hiérarchie. Mais la partie est loin d’être gagné d’avance…