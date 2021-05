Copa America : Prévue en Argentine et Colombie, la compétition déplacée au Brésil

A seulement deux semaines du coup d’envoi de la compétition, la Copa America 2021 change de pays. Alors qu’elle devait initialement se tenir en Colombie et en Argentine, elle a été déplacée, ce lundi, au Brésil par la Confédération sud-américaine de football.

La Conmebol a dû trouver une solution de repli après la décision, survenue quelques heures plus tôt, de l’Argentine de renoncer à l’organisation du tournoi en raison de la pandémie de Covid-19. Au cours des dernières semaines, le pays a vu le nombre de nouvelles contaminations osciller entre 20.000 et 40.000. De son côté, la Colombie avait déjà renoncé à organiser la compétition il y a dix jours en raison de troubles sociaux qui ont fait des dizaines de morts.

Le choix de l’instance européenne s’est rapidement porté sur le Brésil, qui avait accueilli la dernière édition en 2019 avec le sacre de la Seleçao. «Les dates de début et de fin du tournoi sont confirmées», a précisé la Conmebol sur son compte Twitter, avec le début du tournoi programmé le 13 juin et la finale prévue le 10 juillet.

La situation reste néanmoins inquiétante au Brésil, qui compte plus de 16 millions de cas confirmés de contaminations et a enregistré plus de 460.000 morts du Covid-19. Les épidémiologistes craignent également une troisième vague de contaminations dans le deuxième pays le plus endeuillé au monde derrière les Etats-Unis.