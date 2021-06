Equipe de France : 5 000 supporters pour encourager les Bleus face à la Bulgarie

L’équipe de France va enfin retrouver ses supporters. Si la phase 2 du déconfinement est prévue pour le mercredi 9 juin, 5 000 spectateurs seront autorisés à assister au match amical entre les Bleus et la Bulgarie, prévu la veille au Stade de France.

Le couvre-feu sera décalé à 23 heures par dérogation.

Noël Le Graët avait émis la volonté d’avoir du public pour ce deuxième et dernier match de préparation avant l’Euro. Et le président de la FFF a été entendu. Alors qu’il avait fait une demande de dérogation, un accord de principe avait été trouvée pour éviter un nouveau huis-clos. Il a notamment été rendu possible grâce aux dernières données plutôt rassurantes sur l’évolution de l’épidémie en Ile-de-France.

Le dernier match de l’équipe de France en «public» remonte au 11 octobre dernier. Comme quelques jours plus tôt contre l’Ukraine, ils étaient tout juste 1000 chanceux à avoir pu assister dans l’enceinte de Saint-Denis, qui peut contenir 80 000 personnes, à la rencontre de Ligue des nations contre le Portugal, qui s’était achevée sur un score nul et vierge (0-0).