«Elle est pour mon fils» : Antoine Griezmann explique sa célébration pour l’Euro

Les célébrations d’Antoine Griezmann, c’est toute une histoire. Et l’attaquant des Bleus est revenu sur celle qu’il utilisera pendant l’Euro (11 juin-11 juillet). Il a expliqué, ce dimanche, à Téléfoot, qu’elle est destinée à son fils Amaro âgé de trois ans.

Après sa célébration inspirée de la chanson «Hotline Bring» de Drake à l’Euro 2016 et le «Take the L» issu du célèbre jeu Fortnite à la Coupe du monde 2018, il a opté cette fois pour quelques petits pas de danse.

Le joueur du FC Barcelone en a déjà donné un avant-goût en club comme en sélection. Comme en mars dernier en Bosnie, où il avait inscrit le but de la victoire en match de qualifications à la Coupe du monde 2022 (0-1) ou encore après son magnifique but, mercredi dernier, contre le pays de Galles lors du premier match de préparation des Tricolores à Nice (3-0). «C’est celle-là pour l’Euro. C’est pour mon petit fils, Amaro», a-t-il confié.

Griezmann’s celebration at the Euro this year: pic.twitter.com/bFo66En1Bh — Griezmann Chief (@griezmannility_) June 6, 2021

Il faut maintenant espérer pour l’équipe de France qu’Antoine Griezmann effectuera cette danse le plus souvent possible pour permettre aux champions du monde d’aller le plus loin dans la compétition qu’ils entameront, le 15 juin, contre l’Allemagne. Ils enchaîneront ensuite face à la Hongrie (19 juin) puis le Portugal (23 juin), leurs deux autres adversaires dans le groupe F.