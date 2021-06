Euro 2021 : Giroud prêt à inviter Benzema au karting

Olivier Giroud, qui a retrouvé Karim Benzema en équipe de France, a confié qu’il était prêt à «inviter son coéquipier au karting en cas de victoire à l’Euro (11 juin-11 juillet).

Tout est oublié. Et tout sera encore plus oublié en cas de victoire des Bleus le 11 juillet prochain en finale du Championnat d’Europe des nations à Londres. C’est en tout cas ce qu’a expliqué l’attaquant de Chelsea ce dimanche, alors qu’il a trop longtemps été comparé au joueur du Real Madrid.

«C’est normal que les médias soient enthousiastes quant au retour de Karim, qui est une arme supplémentaire pour l'équipe. C'est le jeu, a indiqué l’ex-joueur d’Arsenal lors d'une visio-conférence de presse depuis Clairefontaine (Yvelines). Je suis à fond derrière l'équipe de France donc je n'ai aucun état d'âme, aucun ressentiment, aucune rancune, je suis en paix et je profite de chaque instant.»

Pour rappel, Karim Benzema avait indiqué lors d’un live sur Instagram qu’il était une Formule 1 et qu’Olivier Giroud, deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (44 buts), était un karting.

«On n'a pas eu l'occasion d'en discuter, cela arrivera peut-être, a-t-il indiqué. C'est encore quelque chose qui me fait sourire aujourd'hui. Je répète que je n'ai aucun problème, aucune rancune, par rapport à cela. Cela me fera plaisir de profiter avec lui si on gagne l'Euro. Je l'inviterai sur un circuit de kart et on se tirera la bourre au kart, voilà!»