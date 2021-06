Vidéo : le terrible crash de Max Verstappen au Grand Prix d’Azerbaïdjan

Scénario cruel pour Max Verstappen. Alors qu’il était confortablement en tête et filait vers la victoire, ce dimanche, à quelques tours de l’arrivée du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le Néerlandais a été victime d’un problème avec l’un de ses pneus à l’arrière et a violemment percuté un mur dans la ligne droite des stands.

Le pilote Red Bull est sorti de sa monoplace complètement dépité. Rien ne semblait pouvoir l’empêcher de décrocher sa 3e victoire de la saison, deux semaines après son succès à Monaco. Mais au 46e tour, son pneu arrière gauche s’est déchiré et Verstappen a perdu le contrôle. Comme Lance Stroll quelques tours plus tôt pour les mêmes raisons.

A pleine vitesse, lui qui enchaînait les records du tour, le leader du championnat a terminé sa course dans le rail de sécurité. Et au moment de descendre de sa F1, fortement amochée, il a frappé du pied le pneu responsable de son terrible accident, qui a provoqué l’interruption de la course. A son retour au stand, il a également exprimé toute son exaspération.

Car cet abandon pourrait lui coûter cher dans la course au titre. Alors qu’il avait débarqué dans les rues de Bakou avait quatre points d’avance sur Lewis Hamilton, il devrait voir le Britannique, 2e derrière Sergio Pérez, reprendre la tête du classement du championnat du monde.