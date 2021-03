Formule 1 : le champagne remplacé par du mousseux sur les podiums

La Formule 1 a annoncé ce mardi une nouveauté pour la prochaine saison en ce qui concerne les traditionnelles célébrations du podium. Exit le champagne, place au vin pétillant.

Les organisateurs du championnat on en effet signé un nouveau contrat de sponsor avec une marque de vin italienne, qui entrera en vigueur dès le premier Grand Prix, prévu le 28 mars prochain à Bahreïn.

Et l'heureux sponsor porte un nom prédestiné puisqu'il s'agit de la marque... Ferrari Trento. Ce producteur, qui n'a rien à voir avec les célèbres voitures rouges, a vu le jour au début du siècle précédent à Trente, dans le nord de l'Italie.

«Depuis plus d'un siècle, Ferrari Trento est synonyme d'excellence italienne, consacrant sa passion à la création de vins mousseux fins capables d'élever n'importe quel moment, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour créer et améliorer l'expérience de nos fans sur et en dehors du podium», a déclaré Stefano Domenicali, le grand patron de la F1.

Avec ce contrat de trois ans, Ferrari Trento va remplacer le champagne Carbon, de la Maison Devavry. Surtout, il va mettre fin à une tradition née en 1950, à Reims. A l'époque, le vainqueur du Grand Prix, Juan Manuel Fangio, s’était vu offrir une bouteille de champagne par le producteur local Moët & Chandon. Un geste qui avait ensuite été perpétué.

Pendant plusieurs années, toutefois, le nectar restait dans son écrin, ou était simplement bu par le vainqueur. Il a fallu attendre 1967, et les 24 heures du Mans, pour voir Dan Gurney secouer volontairement sa bouteille pour asperger ses adversaires. Et depuis, ce rituel est devenu incontournable.

