OM : tout savoir sur Gerson, la nouvelle pépite brésilienne de Marseille

L’OM a officialisé mercredi un accord pour le recrutement de Gerson, un jeune milieu de terrain considéré comme l’un des meilleurs espoirs brésiliens.

Le désormais ex-joueur de Flamengo était la priorité de Marseille. Agé de 24 ans, ce milieu de terrain, qui est surnommé le «Pogba brésilien», évoluait dans le club rouge et noir de Rio, qui vient de remporter le titre carioca. Assez technique, il se montre très puissant avec le ballon et est capable de casser les lignes pour se projeter rapidement vers l’avant. Et dans le système de jeu de Jorge Sampaoli, c’est évidemment un plus.

L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec le club brésilien, @Flamengo, pour le transfert définitif de @GersonSantos08. pic.twitter.com/Z2vrqKVOrU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 9, 2021

Celui qui a commencé sa carrière au Fluminense a déjà tenté l’aventure en Europe. C’était en 2016 en Italie. D’abord, du côté de la Roma, qui avait déboursé 18,6 millions d’euros pour l’avoir – alors que le FC Barcelone était dessus –. Pour sa première saison, Gerson ne dispute que 4 matchs en Serie A et 7 en coupes d’Europe (1 en Ligue des Champions et 6 en Ligue Europa). L’année suivante, ce sera 24 apparitions en Serie A (2 buts) et 6 matchs de Ligue des Champions.

Il sera ensuite prêté à la Fiorentina : 40 matchs disputés pour 3 buts et 3 passes décisives délivrées. Mais il est retourné au Brésil après cette expérience en demi-teinte.

Désormais, Gerson, qui doit disputer les JO de Tokyo avec le Brésil, se sent prêt à revenir sur le Vieux-continent pour faire décoller sa carrière. Et alors que plusieurs grosses écuries sont sur le coup (Juventus, Barça), c’est finalement l’OM qui est parvenu à le convaincre. Selon les rumeurs, l'accord serait de 20 millions d’euros avec 5 millions d’euros de bonus et un contrat de 5 ans.