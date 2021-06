Euro 2021 : Pourquoi Antoine Griezmann porte-t-il des manches longues ?

En club comme en sélection, hiver comme été, Antoine Griezmann évolue toujours avec un maillot aux manches longues. Un choix délibéré de l’attaquant tricolore en hommage à son idole David Beckham dont il a toujours été fan.

Le natif de Mâcon n’a jamais caché son admiration pour l’ancienne gloire de Manchester United. Et il s’est souvent inspiré du «Spice Boy», notamment sur le terrain. A commencer par les manches longues que Beckham portait à chacun de ses matchs. «Je joue en manche longue parce que lui le faisait aussi», avait-il confié à GQ.

Mais ce n’est pas tout. Il a choisi de porter le numéro 7 comme lui. Et ses différentes coupes de cheveux sont également des clins d’œil à David Beckham, qui a multiplié les styles capillaires au cours de sa carrière.

«Beckham est toujours mon idole. Je l’ai toujours dit, à cause de l’image qu’il renvoyait sur le terrain mais aussi en-dehors. C’est quelqu’un d’incroyable, notamment dans tout ce qu’il fait en dehors du football pour aider les gens. Son image est très puissante», avait-il concédé admiratif en novembre dernier lors d’une longue interview diffusée sur la chaîne espagnole Movistar Vamos.

Et les deux hommes pourraient collaborer ensemble dans le futur. Antoine Griezmann a clamé à plusieurs reprises son envie de terminer sa carrière aux Etats-Unis. Et l’Inter Miami, propriété de David Beckham, pourrait être un point de chute possible.