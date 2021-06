Euro 2021 : Désillusion pour l’équipe de France accrochée par la Hongrie (1-1)

Pour leur deuxième match à l’Euro 2021, les Bleus ont été tenus en échec, ce samedi 19 juin, par une valeureuse équipe de Hongrie (1-1), présentée comme la plus faible du groupe F. La dernière rencontre de la phase de poules face au Portugal s'annonce décisive.

A Budapest, dans une Puskas Arena surchauffée, ce match nul a été fêté comme une victoire par les joueurs hongrois comme leurs supporters, tout à leur joie d’accrocher les champions du monde en titre. A contrario, ce résultat avait le goût d’une défaite pour Hugo Lloris et ses coéquipiers. Quatre jours après leur entame réussie contre l’Allemagne (1-0), cette rencontre était présentée comme une formalité. Mais ils se sont vite aperçus que ce match ne serait pas aussi simple qu’imaginé.

Sous une chaleur étouffante et dans une atmosphère assourdissante, comme ils n’en avaient plus connue depuis longtemps, les Tricolores ont rapidement été chahutés par des Hongrois sans complexes au coup d’envoi. Et s’ils sont parvenus ensuite à mettre le pied sur ballon, ils n’ont pas su concrétiser leurs occasions et à se libérer avec Kylian Mbappé, malheureux sur deux têtes et une frappe (17e, 21e, 33e) et Karim Benzema, qui, seul devant le but, s’est trompé de surface de pied et a envoyé sa reprise à côté (31e).

Maladroite offensivement, l’équipe de France l’a également été défensivement avec cette erreur de Benjamin Pavard juste avant la pause qui a permis à Attila Fiola d’ouvrir le score et de faire chavirer tout un pays. Une fébrilité défensive si rare ces dernières années pour des Bleus qui avait bâti leur sacre en Russie en grande partie sur leur solidité.

Empruntés et sans inspiration, malgré le poteau d’Ousmane Dembélé tout juste après son entrée en jeu (59e), les champions du monde et leur attaque qualifiée de meilleure du monde ont longtemps buté sur une arrière-garde hongroise irréprochable. Cette dernière n’aura plié qu’à une seule reprise. Sur un long dégagement de Lloris, Mbappé a profité d’une mésentente entre deux défenseurs pour servir en retrait avec un peu de réussite Griezmann, qui a égalisé en force (66e).

Ce but n'a toutefois pas suffi au vice-champion d'Europe pour retrouver de l'allant et aller chercher cette victoire, qui aurait été synonyme de qualification. Même l’entrée en jeu d’Olivier Giroud à un quart d'heure de la fin, à la place de Karim Benzema, qui n’a toujours pas marqué depuis son retour en bleu, n’y a rien fait.

Avec ce résultat, les hommes de Didier Deschamps conservent la 1ère place du groupe F avec 4 points. Mais la dernière journée, mercredi, contre le Portugal sera cruciale pour la qualification, mais surtout pour leur classement, qui sera déterminant pour la suite de leur parcours dans cet Euro. Et cette fois, il vaudra mieux ne pas passer à côté.