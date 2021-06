JO de Tokyo : pas d'ambiance «festive» ni d'«acclamations» dans les stades

Plus les Jeux olympiques de Tokyo approchent et plus les craintes semblent s'accumuler du côté des organisateurs, qui ont dévoilé ce mercredi 23 juin de nouvelles règles pour les spectateurs.

Déterminée à accueillir des JO en toute sécurité malgré l'épidémie mondiale de coronavirus, la présidente du comité d'organisation, Seiko Hashimoto, a ainsi prévenu les fans qui seront présents au Japon : «L'ambiance festive devra être supprimée».

Dans les stades comme dans les rues, les acclamations seront ainsi prohibées, de même que les interactions avec les autres spectateurs et avec les athlètes (demandes d'autographes, embrassades, etc.)

«Les gens peuvent ressentir de la joie dans leur cœur, mais ne peuvent pas être bruyants et doivent éviter les foules», a averti la responsable nippone, visiblement inquiète en voyant les images de joie à travers le Vieux continent à l'occasion de l'Euro de football.

Des Jeux de Tokyo rejetés par la population

«En Europe, les sites sont pleins de célébrations. Malheureusement, nous ne serons peut-être pas en mesure de faire la même chose», a-t-elle regretté. Et pour éviter au maximum les débordements et les inhibitions, l'alcool sera interdit.

Les Jeux olympiques de Tokyo, qui se tiennent du 23 juillet au 8 août, imposent également des mesures strictes aux sportifs qui participent. Ils subiront notamment des tests quotidiens anti-Covid et seront tenus à l'écart du public.

Autant de précautions qui ont principalement pour objectif de rassurer une population japonaise préoccupée, voire clairement hostile. En mai dernier, un sondage révélait que 80 % des habitants étaient contre le fait de maintenir les Jeux cet été.