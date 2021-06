JO de Tokyo : les athlètes exclus en cas de non-respect des règles

Attention au faux-pas. Pendant les JO de Tokyo (Japon), qui se déroulent du 23 juillet au 8 août prochains, les sportifs pourraient être sanctionnés s’ils enfreignent les règles sanitaires, ont averti, mardi 15 juin, les organisateurs.

Les responsables olympiques et les organisateurs de Tokyo 2020, qui ont dévoilé de nouvelles mesures anti-Covid, ont mis l’accent sur des sanctions prévues notamment pour les athlètes en cas de violation des règles, comme des avertissements, des amendes, voire «une inéligibilité ou une exclusion temporaire ou permanente des Jeux.»

Ils n'ont pas précisé si les athlètes pouvaient être exclus de futurs Jeux olympiques ainsi que de Tokyo. «Nous attendons de vous que vous respectiez les règles, mais si vous ne le faites pas, des sanctions pourraient vous être infligées», a déclaré Pierre Ducrey, directeur des opérations des Jeux au Comité international olympique (CIO) dans des propos retranscris par l’AFP.

Retrouver la confiance du public

A un peu plus de cinq semaines de l'ouverture des Jeux, la capitale japonaise vit toujours sous le régime d'un état d'urgence sanitaire et aucune décision n'a encore été prise quant à l'autorisation de spectateurs locaux, après l'interdiction inédite des spectateurs venant de l'étranger annoncée en mars.

Les organisateurs tentent de changer la donne, en insistant sur les mesures de sécurité qu'ils prennent et sur le fait que la majorité des athlètes et des personnes présentes dans le village olympique seront vaccinés et tenus à l'écart du public japonais.

Les responsables de la compétition espèrent d’ailleurs que ces restrictions renforceront la confiance du public nippon, sceptique, dans la possibilité d'organiser les Jeux, même si la pandémie n'est pas encore maîtrisée.

A noter que les organisateurs n'ont pas précisé quelles sanctions s'appliqueraient pour quelles violations, et ont également déclaré qu'ils ne pouvaient pas détailler le montant des amendes potentielles. Une commission disciplinaire sera chargée d'évaluer les violations et les sanctions potentielles.