France-Suisse, 8e de finale de l’Euro 2021 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Après être parvenue à s’extirper de son groupe en terminant à la 1ère place, l’équipe de France sera opposée à la Suisse, ce lundi 28 juin, à Bucarest, en 8e de finale de l’Euro. Voici le programme TV complet.

Les Bleus n’ont pas toujours convaincu lors de la phase de poules. S’ils ont brillamment résisté à l’Allemagne pour leur entrée dans la compétition (1-0), ils sont apparus empruntés face à la Hongrie (1-1) avant d’alterner le bon et le moins bon contre le Portugal (2-2). Mais ils ont assuré l’essentiel et atteint leur premier objectif avec cette 1ère place. «On a réussi à terminer premier du groupe de la mort. C’est une satisfaction», a confié Raphaël Varane. «Le plus important c’était la qualification, la première place. On l’a fait dans une poule qui n’était pas du tout facile», a déclaré, de son côté, Paul Pogba.

Les champions du monde ont néanmoins conscience qu’ils vont devoir élever leur niveau de jeu à l’aube des matchs à élimination direct, qui n’offrent plus aucun droit à l’erreur, pour espérer aller plus loin dans la compétition. «On sait qu’on doit monter en puissance encore. On ne doute pas de nous. On va bien récupérer et on va tout donner au prochain match», a indiqué Pogba.

Le milieu de terrain tricolore et ses coéquipiers n’auront pas d’autres choix pour écarter une équipe de Suisse qui a terminé à la 3e place de son groupe derrière l’Italie et le pays de Galles. Et si elle est à la portée des hommes de Didier Deschamps, qui risque de devoir innover au poste de latéral gauche avec les blessures de Lucas Hernandez et Lucas Digne, elle reste sur une victoire probante contre la Turquie (3-1) et elle a pu bénéficier de plus d’une semaine pour récupérer et préparer ce rendez-vous. Un luxe qui peut faire la différence dans ce genre de compétition…

Programme TV

France-Suisse



8e de finale



Lundi 28 juin



A 21h sur TF1 et beIN Sports 1