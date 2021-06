Equipe de France : Des échauffourées entre les familles d’Adrien Rabiot, Paul Pogba et Kylian Mbappé en tribunes lors du match face à la Suisse

La tension était palpable, lundi soir, dans les tribunes de la National Arena de Bucarest (Roumanie). Au point que des échauffourées auraient eu lieu entre les familles d’Adrien Rabiot, Paul Pogba et Kylian Mbappé lors de l’élimination de l’équipe de France en 8e de finale de l’Euro face à la Suisse (3-3, 5 tab 4).

Les esprits ont commencé à s’échauffer sur le terrain quand Paul Pogba a perdu un ballon au milieu du terrain. Une perte de balle fatale aux Bleus. Car à la suite de cette erreur, les Suisses sont parvenus à égaliser au début du temps additionnel pour arracher les prolongations. Adrien Rabiot a immédiatement reproché cette faute à son coéquipier et le ton est monté entre les deux joueurs. Avant le début des prolongations, Didier Deschamps a tenté de calmer et d’apaiser Pogba passablement remonté. «Il fallait le calmer un peu, a déclaré la sélectionneur tricolore au sujet de Pogba à l’issue de la rencontre. (…) Il fallait garder son calme parce qu’il y avait une prolongation à jouer.»

Et la nervosité était tout aussi élevée dans les travées du stade, avec la mère d’Adrien Rabiot au cœur des crispations. Alors que cette dernière n’a cessé de crier sur les joueurs durant la fin de la rencontre, elle s’en est prise à Paul Pogba après son erreur lourde de conséquences. Des remarques qui n’ont pas du tout été du goût des proches du joueur du Manchester United, et qui ont provoqués des échanges particulièrement houleux et virulents.

Mais Véronique Rabiot n’a pas seulement été critique à l’égard de l’ancien turinois. Elle a également pointé du doigt l’attitude de Kylian Mbappé qu’elle juge particulièrement arrogant. Un vif accrochage a ainsi eu lieu entre la mère et le père du joueur du PSG. Un triste spectacle auquel d’autres familles de joueurs de l’équipe de France ont assisté, médusées et choquées par une telle attitude…