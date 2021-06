Equipe de France : Pelé, Neymar, Verratti… Kylian Mbappé reçoit plusieurs messages de soutien

Kylian Mbappé a connu l’un de ses plus gros échecs de sa jeune carrière en équipe de France. L’attaquant tricolore a vu son pénalty être repoussé par le gardien suisse, synonyme d’élimination pour les Bleus en 8e de finale de l’Euro. Après cet échec, il a reçu de nombreux messages de soutien, dont un de Pelé.

Au coup de sifflet final, à Bucarest, sa déception était immense. Quelques instants seulement après sa tentative détournée par Yann Sommer, le joueur du PSG a filé directement au vestiaire. Sur son chemin, il a été réconforté par plusieurs de ses coéquipiers ainsi que Didier Deschamps. Les mots de réconfort à son égard ont également afflué sur les réseaux sociaux.

L’un des premiers à apporter son soutien à l’ancien monégasque a été Pelé. La légende brésilienne, qui avait félicité le prodige de Bondy après ses performances en 8es de finale et en finale de la Coupe du monde 2018 avant de le rencontrer quelques mois plus tard grâce à un sponsor commun, a eu quelques mots des plus bienveillants. «Garde la tête haute, Kylian ! Demain est le premier jour d'un nouveau voyage», a-t-il posté sur son compte twitter à destination de celui qu’il voit comme son successeur.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.

