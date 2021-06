Tour de France : Le peloton à l’arrêt pour protester après les nombreuses chutes (vidéo)

Les coureurs du Tour de France ont exprimé leur mécontentement après les nombreuses chutes qui ont émaillé les premiers jours de course. Une centaine de mètres après le départ réel de la 4e étape, entre Redon et Fougères, le peloton, qui s'était élancé à une allure très modérée, s’est mis à l’arrêt et a posé le pied à terre pendant une minute.

Une grève avait un temps été imaginée. Mais les 177 coureurs encore en course ont finalement opté pour ce mouvement de contestation. Et c’est le sprinteur allemand André Greipel (Israel Start-Up Nation) qui a été à l’initiative de cette interruption de course. Dans son sillage, l’ensemble du peloton a stoppé sa progression avant d’observer une minute de silence, sans exprimer de revendications.

Le peloton à l'arrêt !





Le départ de la 4e étape du #TDF2021 est marqué par un mouvement de protestation des coureurs qui mettent le pied à terre à Redon !





Suivez la 4e étape en direct : https://t.co/GTXa4yHJzi pic.twitter.com/mjAvf94qpw — France tv sport (@francetvsport) June 29, 2021

Mais par cette action, les coureurs ont souhaité dénoncer les conditions de sécurité autour de cette 108e édition de la Grande Boucle, tout en réclamant qu’un dialogue «s’instaure avec toutes les parties prenantes du cyclisme, UCI, organisateurs, équipes et coureurs», selon Radio Tour.

Car depuis le départ samedi, la course a été marquée par des chutes violentes et spectaculaires, pour des raisons diverses entre l’imprudence des spectateurs, la météo ou encore le profil des étapes, qui ont occasionné des sérieuses blessures et plusieurs abandons. Et ils n’ont pas envie que cela se répète et débouche sur des conséquences beaucoup plus graves.