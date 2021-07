Tour de France : «le menu type» de Julian Alaphilippe pendant la Grande Boucle

Julian Alaphilippe est un affamé de victoires. Et sur le Tour de France, le champion du monde tricolore peut compter sur le chef cuisinier de l’équipe Deceunink-Quick-Step Riet Van de Velde, qui, approvisionné chaque jour en produits frais par Lidl, lui confectionne des repas pour assouvir son appétit de succès. Comme sur la 2e étape ou d’ici l’arrivée sur les Champs-Élysées (18 juillet).

Son petit déjeuner

Des pancakes à la confiture, une omelette («avec plus de blancs d’œufs que de jaunes, c’est mieux !»), du pain, un smoothie banane, fraise, myrtille, un crumble à la compote de pommes et un café.

Julian Alaphilippe : «Comme beaucoup de cyclistes, le café est ma boisson préférée ! Le menu de mon petit déjeuner peut varier selon le profil de l’étape. Si elle est plate, on m’ajoute du jambon et du fromage dans mon omelette. J’ai même le droit à du beurre de cacahuète dans ces cas-là ! J’adore ça. Je peux aussi varier avec du saumon et de l’avocat. Les jours de montagne, c’est un petit-déjeuner plus sportif pauvre en graisses et en fibres. Les fibres ajoutent du poids en eau non désiré pour les étapes avec des cols. J’évite aussi la charcuterie, les haricots en sauce, le fromage… Ce sont des mauvaises graisses non-recommandées. Et je ne suis pas adepte du muesli, des puddings d’avoine… même si cela est par exemple très conseillé.»

Sa collation avant le départ

Des pancakes ou gâteaux énergétiques (gâteau pauvre en graisses et riche en glucides, combinaison de glucose et de fructose…).

Julian Alaphilippe : «Comme pour le petit-déjeuner, cela permet de donner au corps suffisamment de carburant pour la course. J’essaie également de consommer des fruits riches en sucres comme les bananes, les raisins, les mangues… qui sont meilleurs que les fruits rouges/forestiers car ils sont pauvres en glucides et il faut en prendre une grande quantité pour avoir le même apport en glucides que la banane par exemple. Les fruits secs sont également parfaits. On a un partenariat avec Lidl qui approvisionne notre chef cuisinier Riet Van de Velde tous les jours en produits frais et notamment en fruits.»

Son alimentation pendant la course

Des barres énergétiques/gels et des boissons isotoniques.

Julian Alaphippe : «Il est vraiment important de commencer à s’alimenter dès les 20-30 premières minutes de course. On commence tôt afin d’économiser la réserve de glycogène dans les muscles pour la deuxième partie. Ensuite, il y aura moins de sang qui ira vers le système digestif et la digestion sera plus difficile. C’est aussi la raison pour laquelle les gels sont recommandés à partir de la deuxième partie de l’étape et la nourriture solide en premier. En revanche, les aliments riches en graisses et en fibres ne sont pas recommandés pendant la course car ils peuvent causer des problèmes gastro-intestinaux.»

Son repas à l’arrivée

De l’eau pour se rafraîchir et récupérer ainsi qu’un gel très riche en protéines. Puis un repas avec des glucides et des protéines (20-25 g) comme du poulet, du jambon cuit, des œufs, du thon.

Julian Alaphilippe : «Parfois, si la course n’était pas trop épuisante, il y a aussi des wraps et des pots de yaourt au granola. Mais mon péché mignon, ce sont les pâtes bolognaises !»

Son dîner

Une «petite» salade en entrée, pâtes (parfois risotto, riz, gnocchi ...), viande ou poisson avec quelques légumes, et un dessert à base de fruits.

Julian Alaphilippe : «Tout est calculé par un nutritionniste. Mais il peut arriver qu’on ait le droit à un petit plaisir. Surtout si l’étape a été dure, j’en ai besoin mentalement. En cas de victoire, le menu reste le même car le lendemain on repart et il n’est pas recommandé de faire des folies. Mais on peut prendre un dessert et une coupe de champagne !»

Son pêché mignon

La tarte aux abricots avec une pâte à la pistache fraîche.

Julian Alaphilippe : «J’y ai le droit quand je gagne une étape ! Ou la veille d’une journée de repos.»