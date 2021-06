Julian Alaphilippe : Marion Rousse a donné naissance à leur premier enfant (photo)

Marion Rousse et Julian Alaphilippe sont des parents comblés. L’ancienne cycliste, aujourd’hui consultante pour France Télévisions, a donné naissance, ce lundi, à leur premier enfant.

Le petit Nino Alaphilippe est né dans la matinée. Et le champion du monde tricolore s’est empressé de partager son bonheur sur les réseaux sociaux. «Je vous aime tellement», a posté l’heureux papa sur son compte Instagram, accompagnant le message d’une photo de sa main et de celle de Marion Rousse tenant celle de leur bébé. «& soudain un tsunami d’amour», a écrit de son côté la maman avec un cliché sur laquelle Julian Alaphilippe porte le nouveau-né dans ses bras.

Cette naissance est le plus beau des cadeaux d’anniversaire pour Julian Alaphilippe, qui a fêté ses 29 ans le 11 juin. A cette occasion, il n’avait pas caché son impatience : «Je ne tiens plus en place à quelques jours de rencontrer notre bébé», avait-il expliqué. Et ce jour est enfin arrivé.

Avec l’arrivée imminente de leur petit garçon, il avait d’ailleurs renoncé à participer à la dernière étape du Tour de Suisse, ce dimanche, pour être au plus près de Marion Rousse et assister à l’accouchement. Julian Alaphilippe va pouvoir profiter de quelques jours en famille. Mais il va devoir très vite remonter sur son vélo, avec notamment le départ du Tour de France du côté de Brest dans moins de quinze jours (26 juin-18 juillet).